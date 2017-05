Ring bën 2 vjeç, surpriza dhe dhurata për vizitorët

Ring bëri dy vjeç dhe ditëlindjen qendra tregtare zgjodhi ta festonte me vizitorët e shumtë por edhe klientët besnikë të 70 markave të njohur në këtë qender tregtare.

Ofertat speciale të blerjeve në këtë ndërrim sezoni kënaqën shijet e qytetarëve. Por jo vetëm kaq. Askush nuk mund të largohej nga Ring në këtë ditë feste, pa shijuar muzikën dhe performanacën e balerinëve.

Përmes lojërave pikante të organizuara në ambientet e Ring, vizitorët dhe klientë të ring ishin fitues të dhuratave të ndryshme. Veshje në Kings Man, Armani Jeans, Prima Donna, Piazza Italia, Beaty Point apo produkte të Fresh Line ishin disa prej dhuratave të fituar në lojërat zbavitëse.

Pas dhuratave, ishte grupi NRG Band që elektrizoi atmsoferën.

Por festa në Ring vijon. Mbrëmjen e 21 majit të tjera surpriza presin vizitorët me përformancën e Alban Skënderaj dhe Ermal Mamaqit por edhe dhurata për ata që do të zgjedhin të festojnë me Ring.

