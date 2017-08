Rikonstruktohet “Shkolla e Kuqe”, në 11 shtator hapet për nxënësit

Shkolla e Kuqe në Tiranë, përfundoi rikonstruksionin e plotë të saj dhe do të jetë gati në 11 shtator për të pritur nxënësit në vitin e ri shkollor.

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se me rikonstruksionin dhe ndërtimin e shkollave të reja, brenda mandatit të parë të tij, do i jepet fund mësimit me dy turne në Tiranë.

Erion Veliaj: “Ne në datën 11 shtator hapim Shkollën e Kuqe, tërësisht të rinovuar dhe ajo që është më e rëndësishme Hoxha Tasim , totalisht e re, vetëm 2 rrugë më tutje, me 4 kate dhe 27 klasa. Më vjen mirë që kanë filluar regjistrimet edhe për Hoxha Tasimin, të cilët momentalisht po ndodhin këtu derisa të hapen zyrtarisht shkolla.”

Sipas Veliajt, mësuesit më të mirë të klasifikuar në portal po shpërndahen në mënyrë proporcionale në cdo shkollë të Tiranës dhe për këtë nuk do të jetë e nevojshme që prindërit të insistojnë të regjistrojnë fëmijët aty ku ata mendojnë se është shkollë më e mirë duke tejkaluar kapacitetet.

Veliaj parlajmëroi edhe sanksione për drejtuesit që pranojnë të regjistrojnë fëmijë jashtë kapacitetit.

Erion Veliaj: “I kam kërkuar drejtoreshës dhe kolegëve të DAR-it që të mos tejklalojnë kapacitetin e regjistrimeve. Në dukje duket sikur po ndihmon një prind që po të përgjërohet tek dera për të regjistruar fëmijën e tij, por në fakt po shkatërron 80 fëmijë të tjerë që tashmë janë regjistruar përsa kohë që në këtë komunitet dy rrugë më tej ne kemi një shkollë të lirë. Ndaj edhe besoj që do të vendosim një sistem dhe sanksione nëse kemi drejtues shkollash, të cilët për të bërë ‘qoka’ të vogla tipike shqiptare nga të cilat ne nuk shkëputemi dot, shkatërrojnë të ardhmen e një brezi të tërë.”

Kryebashkiaku tha se pas aksionit të mbledhjes së taksave ndaj pikave të karburanteve janë mbledhur 3 milionë dollarë që janë pothuajse sa 2 shkolla të reja, ndërsa u shpreh se Bashkia ka akorduar 3 mijë bursa për nxënësit me të gjitha notat 10.

/Oranews.tv/

