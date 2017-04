Republikanët i bashkohen protestës së PD ditën e hënë

Partia Republikane mbështet thirrjen e kryetarit të opozitës Lulzim Basha për bllokimin e trafikut në akset rrugore kryesore në Shqipëri ditën e hënë. Sipas kryetarit të degës së Tiranës, Blendi Sula, kjo është mënyra e vetme për të arritur qëllimin për zgjedhje të lira e të ndershme pasi me këtë qeveri dhe me këtë situatë me drogën, kjo është e pamundur të ndodhë.

Partia Demokratike nuk do të jetë vetëm në protestën e së hënës për të bllokuar trafikun në akset kryesore në vend pasi edhe republikanët do t’i bashkohen kësaj proteste.

Sula: Partia Republikane i bashkohet fuqimisht protestës opozitare ditën e hënë. Ne i bëjmë thirrje republikanëve në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë t’i bashkohen ditën e hënë protestës paqësore nga ora 11.00 deri në orën 12.00 duke bllokuar akset nacionale.

Partia Republikane mbështet vazhdimin e kësaj proteste deri në arritjen e qëllimit të saj që është qeveria teknike për të siguruar zgjedhje të lira e të ndershme.

Sula: Partia Republikane është e vendosur që në Shqipëri do të ketë vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për ne nuk ka më kthim prapa. Edi Rama dhe të gjithë aleatët e tij bashkëqeverisës janë fajtorë për këtë gjendje që po mban peng vendin tonë drejt rrugës evropiane.

Sipas kryetari të Partisë Republikane të Tiranës, Blendi Sula, vendi është mbushur me drogë dhe në këto kushte nuk ka asnjë zgjidhje tjetër për opozitën veç protestave.

