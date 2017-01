Operacioni i RENEA - Arrestohet Delin Hajdaraj, autori i masakrës tek Uji i Ftohtë, 2013

Delin Hajdaraj, autori i masakrës së 28 korrikut 2013, në plazhin e Kalasë pranë “Ujit të Ftohtë” në Vlorë është arrestuar mbrëmjen e 19 janarit 2019

Forcat Speciale të RENEA-s nga Tirana kanë udhëtuar drejt Vlorës për kapjen e 29 vjeçarit të shpallur në kërkim prej më shumë se 3 vitesh dhe që ishte dënuar me burg përjetë për këtë masakër.

Masakra: Më 28 korrik 2013 Delin Hajdaraj në bashkëpunim me Leo Osmeni, 23 vjeç në plazhin e Kalasë tek “Ujë i Ftohtë” qëlluan me armë zjarri automatike model 56, në prezencë të pushuesve të tjerë, duke lënë të vrarë: Sokol Isufaj, 34 vjeç nga Roskoveci i Fierit, Diana Ademi, 53 vjeçe dhe 17¬vjeçarit nga Përrenjasi, Serdi Bajlozi. Ata ishin thjesht pushues që kishin zgjedhur atë plazh për të kaluar pushimet.

Fshihej ne tre banesa- 29 vjeçari mbante tre banesa me qira që prej muajit Gusht të vitit 2016 dhe i përdorte për ti shpëtuar ndjekjes së Policisë së Vlorës, informon policia.

“Policia dispononte informacion se ky shtetas strehohej edhe në 2 banesa të tjera me qira brenda në qytet”

Informacioni sekret

Policia e Vlorës informon se kishte mundur të lokalizonte vendodhjen e 29 vjeçarit pas informacioneve të marra në rrugë operative. Arrestimi i tij u bë në katin e katërt (me qira) të një pallati në lagjen “Ujë i Ftohtë” Vlorë, rreth orës 20:30 të 19 janarit 2017.

Operacioni : Arrestimi u krye nga Drejtoria Vendore e Policisë në bashkëpunim me Forcat Speciale Renea Tiranë dhe me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Policia informoi sot: Policia e Vlorës, duke patur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të tij, ka kërkuar ndihmë nga Forcat Speciale Renea Tiranë, të cilët në bashkëpunim kanë realizuar kapjen e këtij shtetasi të dënuar me burgim të përjetshëm, i cili kishte rreth 4 vite në arrati.

Kontrolli- Pas ndërhyrjes dhe neutralizimit të personit nga Forcat Speciale Renea, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij në zonën e “Plazhit të Vjetër” Vlorë, Policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

– një armë zjarri të llojit Pistoletë TT,

– një silenciator,

– një krëhër të mbushur me fishekë,

– 37 copë fishekë në total, të kalibrit 7.62 mm,

– 2 aparatë celularë.

Delin Hajdaraj u denua me burgim të përjetshëm, për veprën penale “Vrasje në rrethana cilësuese, e kryer në bashkëpunim” (Neni 79/dh, 25, i K.Penal) me vendimin Nr.376, datë 02.07.2015

Materialet u referuan në Prokurori për veprën penale “Armëmbajtja pa leje e armëve dhe municioneve luftarake” (Neni 278/4, i K.Penal)

Njoftimi i policise

