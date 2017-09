9 Shtatori - Refuzuan Berisha e Kosova, Baraj do drejtojë seancën e parë parlamentare

Besnik Baraj deputet i Partisë Socialiste do të drejtojë senacën e parë të kostituimit parlamenti të ri të dalë pas zgjedhjeve të qershorit.

Ora News kontaktoi me deputetin Baraj i cili konfirmoi se ishte njoftuar nga sekretaria e kuvendit se do të jetë ai që do të drejtojë dy seancat e kësaj të shtune.

Kjo pasi siç mësohet ish kryeminisyri Sali Berisha siç kishte bërë në vitin 2013 ka refuzuar ta drejtojë këtë senacë edhe pse është deputeti më i madh në moshë.

Po kështu mësohet se edhe dy deputetë e tjerë Halim Kosova dhe Tritan Shehu kanë refuzuar ta drejtojnë seancën duke u bërë kështu në bllok si opozitë.

Këtë të shtunë është parashkuar që Kuvendi i Shqipërisë të mblidhet 2 herë.

Në orën 10:00, seanca parlamentare do të zgjedhë Këshillin e Verifikimit të Mandateve i cili do të mbarojë shqyrtimin e dokumentacionit të deputetëve brenda ditës, ndërsa në orën 18:00 seanca do të mblidhet për betimin e deputetëve.

Votimi i Ruçit- Në seancën e pasdites, ora 18:00, do të zgjidhet edhe kreu i ri i Kuvendit, ku deri tani ka vetëm një propozim dhe ai është Gramoz Ruçi.

Zgjedhja e kryetarit të kuvendit bëhet pa debat. Ora News zbuloi disa dite më parë se opozita e djathtë do ta niste këtë sesion me protestë në shenjë refuzimi për emrin e Gramoz Ruçit në krye të kuvendit dhe të emërimit si ministër i Brendshëm të Fatmir Xhafajt.

Perberja e parlamentit- Në këtë sesion të ri parlamentar, Partia Socialiste ka 74 mandate dhe drejton e vetme qeverinë.

Partia Demokratike është forca e dytë politike, por e para në opozitë, në këtë sesion parlamentar ka 43 mandate, LSI në opozitë gjithashtu ka 19 mandate, PDIU 3 mandate dhe PSD 1 mandat.

/Oranews.tv/

