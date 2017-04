Komisioni i vettingut - Refuzimi i PDIU, Hila: Krizë e re, por Idrizi nuk djeg jorganin për një plesht

I ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora News, analisti Dritan Hila paralajmëroi një krizë të re brenda mazhorancës. Duke komentuar punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare ai tha se vetmja risi ishte hatërmbetja e PDIU që nuk do të përfaqësohet në komisionin ad-hoc të vettingut.

Tiranë- “E vetmja risi në seancën e jashtëzakonshme parlamentare ishte hatërmbetja e PDIU të cilës nuk iu dha një anëtar në komisionin ad hoc të vettingut”.

Deklarata vjen nga analisti Dritan Hila, i ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora News, i cili paralajmëroi një krizë të re brenda mazhorancës.

Hila: Të gjithë prisnim që do të ndodhte një nga skenarët që ishte menduar ose Meta do të tërhiqte Ministrat e tij nga qeveria ose do të ishte qasja tjetër që do të ndërmerrte një veprim më ekstrem, por ndodhi ajo që ishte thënë. Mendohej që mund të përshkallëzohej situata në mbledhje të Kuvendit dhe mund të kalohej në votëbesim për të matur sesa numra ka njëri dhe sa numra ka tjetri. Nuk u vërtetua asnjë nga kjo.U vërtetua ajo që pritej, komisioni i vettingut. E vetmja risi është hatërmbetja e PDIU, zotit Idrizi që pretendonte të kishte një anëtar në këtë komision. Kjo është fara edhe e një krize të re brenda mazhorancës. Ai hyn tek skema e zotit Rama për të mbajtur qeverinë në rast të një veprimi ekstrem të LSI për të mos marrë pjesë në zgjedhje.

Idrizi është pozicionuar dhe ka thënë se nuk do të marrim pjesë në zgjedhje pa opozitën. Edhe në këtë rast mendoj që është një lloj qasje e tij për të treguar se është i pakënaqur me këtë qeveri. Por ai është politikan i vjetër dhe nuk mund të djegë për një plesht jorganin. Vendimi se çfarë pozicioni do të mbajnë në të ardhmen do të ketë gjithmonë lidhje me konjekturën e përgjithshme politike dhe jo vetëm me faktin që nuk ju dha një anëtar në Komisionin e vettingut.

Nëse kjo është një hakmarrje e Ramës ndaj qëndrimeve të PDIU, Hila ka këtë përgjigje:

Hila: Nuk e mendoj se është një ndëshkim. Pozita ka tre vende nga të cilat një e mori LSI dhe dy PS. Të kishte një PS, një PDIU dhe një partia e Metës ishte një penalizim për mazhorancën që nuk ka sens ky lloj penalizimi numerik.Prandaj mendoj se nuk ka vend për hatërmbetje të rikuperueshme. Nëse Idrizi do mbajë një qëndrim i cili do të jetë i prerë kundër hyrjes në zgjedhje pa PD sigurisht që nuk është fakti që nuk i dhanë një anëtar në Komisionin e vettingut por do ketë lidhje me zhvillime të tjera sa i përket zhvillimeve politike në të ardhmen.

Kriza politike tha Hila ka dhënë efekte negative në ekonomi dhe sektorë të tjerë.

Hila: Futja e ndërkombëtarëve në lojë ka filluar sot por ende nuk kemi arritur në pikën që ti kapin për veshi dhe ti çojnë në pozicionet që duan ndërkombëtarët. Ende ka një lloj sjellje që nuk arrijnë ta kuptojnë rëndësinë e situatës. Rama tallet me kryetarin e opozitës, kryetari i opozitës është i papërkulshëm në kushtet që ka vënë që në ditët e fillimit të protestës dhe kemi dhe zotin Meta që është një sanduiç mes tyre dhe që e ka shumë të vështirë mundësinë e manovrës.Nuk e di sa prej tyre janë të ndërgjegjshëm për krizën në të cilën mund të rrëshqasë vendi. Për fat depot tona janë zbrazur, nuk kemi më armë që të mund të vjedhë popullata. Por gjithsesi kriza ka filluar të ndjehet në ekonomi, mosqasjen e investitorëve, klimën e tensionit në popullatë, kemi vrasjen e një komisari policie. Ndjehet që shteti nuk është në pozitat e tij më të mira. Politikës shqiptare pak i intereson kjo.Jemi akoma në pikën ku jemi në buzë të humnerës por ende nuk na ka filluar rënia e lirë.

Qeveria u shpreh Dritan Hila nuk duhet të shkoj në zgjedhje pa opozitën ndërsa shtoi se për zgjidhjen e krizës duhet ndërhyrja e ndërkombëtarve.

