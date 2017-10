Tonight Ilva Tare - Refsdal: Si u konvertova në fenë islame pas luftës në Kosovë

Gazetari norvegjez Paul Refsdal në një intervistë ekskluzive për “Tonight Ilva Tare”, rrëfen se si u konvertua në fenë myslimane menjëherë pas luftës në Kosovë.

-Çfarë ju bëri juve të konvertoheshit në mysliman?

Paul Refsdal: Është pak e ngatërruar. Filloi me udhëtimin tim në Çeçeni, në vitin 1999 pas luftës në Kosovë. Pashë disa gjëra atje që më bënë të mendoja ndryshe ndaj myslimanëve. Nisi si një proces. Kur isha me talebanët në udhëtimin e parë, po i thoja komandantit që doja të konvertohesha në mysliman dhe më pas në një udhëtim tjetër me talebanët, më morën peng dhe një nga kushtet e pengmarrësit, ishte të konvertohesha në mysliman.

-Ishte kusht?

Paul Refsdal: Po, vuri disa kushte. Më tha se ose do shkëmbehesh me disa të burgosur, ose për para, ose do konvertohesh në mysliman ose do të presim kokën. Opsionin e katërt nuk e pëlqeva shumë.

-Zgjodhe të tretën…

Paul Refsdal: Po, mund të thuhet që është oportuniste, në një kohë të mirë apo të keqe por u konvertova dhe që atëherë jam një mysliman.

-Ndiheni mysliman? Jeni praktikant?

Paul Refsdal: Po, e praktikoj islamin. Por shoh disa të konvertuar që tentojnë të jetë paksa ekstremistë. Sikur duan të kompensojnë faktin që nuk kanë qenë myslimanë për vite të tëra duke qenë ekstra ekstra myslimanë. Unë nuk jam një nga këta. Unë jam ende një qytetar evropian, jetoj në vendin tim, në Norvegji dhe nuk shoh ndonjë problem të jesh mysliman në Evropë, nuk shoh kontradikta të mëdha.

-Çfarë ju thonë miqtë në Norvegji tani që e dinë që jeni një mysliman?

Paul Refsdal: Njerëzit nuk e kanë problem. Bëjnë disa shaka, gjëra me proshuta derri apo me alkool por nuk më intereson.

-Nuk konsumoni aspak alkool?

Paul Refsdal: Jo, jo dhe nuk më mungon.

-E morët këtë vendim sepse donit të ishit pjesë e këtij grupi? Sepse është më e lehtë për ta t’ju pranojnë nëse jeni mysliman?

Paul Refsdal: Nuk e di nëse në atë moment ky ka qenë qëllimi por mendoj se është pasojë fakti që është më e leht për ta të më pranojnë. Sigurisht që është më e lehtë për mua t’i kuptoj. Duke qenë mysliman, duke njohur fenë, mund të bëj diskutime fetare me ta që herë pas herë shumë interesante

-E keni menduar ndonjëherë të bashkohemi me këto grupe?

Paul Refsdal: Jo

-Do ta bënit në të ardhmen?

Paul Refsdal: T’i bashkohem grupeve? Jo

-A ndiheni aq i përfshirë sa mund t’i bashkoheni kauzës së tyre?

Paul Refsdal: Qëllimi im, siç e shoh tani është t’i tregoj shoqërisë perëndimore se si janë në të vërtetë armiqtë tanë. Kjo është gjëja kryesore që mund të bëj, të përpiqem t’i tregoj jetën e përditshme të armiqve tanë dhe në një farë mënyrë t’i bëj ata njerëzorë. Sepse është shumë e thjeshtë t’i bësh çnjerëzorë këto lloj grupesh si shteti islamik apo Al-Qaeda, i bësh çnjerëzorë dhe t’i demonizosh, që na e lehtëson punën për të luftuar kundër tyre. Përpiqem të jem disi, zëri i pjesës tjetër, për t’i treguar njerëzve që gjërat nuk janë domosdoshmërish ashtu si mendojnë ata që janë.

-Ju keni shpenzuar disa kohë me talebanët. Sa kohë? Keni ndonjë ngjaje që doni ta tregoni?

Paul Refsdal: Nga pengmarrja?

-Po, ishte e tmerrshme si eksperiencë?

Paul Refsdal: Është e frikshme kur thonë se do të ta presin kokën

-Ishit me njerëz të tjerë apo vetëm?

Paul Refsdal: Kisha një përkthyes.

-Një përkthyes vendas

Paul Refsdal: Po, por e gjithë situata u kthye si një shkaka sepse në fillim më thonin, do të presim kokën, do më filmonin dhe do e transmetonin kudo etj dhe më pas filluan të flisnin për para dhe kuptova se kjo ishte një kërcënim idiot për të bërë para. Ajo që ndodhi ishte se komandanti më i ri që më mori peng, donte para sepse donte të kishte një grua të dytë

-Dhe donte ta blinte?

Paul Refsdal: Po!

-Ishit me fat që nuk ishin terroristë të vërtetë? Që ishin vetëm kriminelë ordinerë?

Paul Refsdal: Po, por nuk bëhet fjala për fat apo jo sepse ai ishte një luftëtar taleban, më ftoi në zonën e tij dhe qëllimi i tij ishte të më merrte peng. Në fakt nuk mori para nga unë.

-A u përfshi edhe qeveria norvegjeze? Apo ishte çështje personale?

Paul Refsdal: Ata u përfshinë por kishte shumë gjëra që ndodhnin. Mua më lejohej të telefonoja për të marrë paratë, ata kërkuan 500 mijë dollarë dhe pas pak kohësh vendosëm për 20 mijë dollarë. Telefonova një mik në Al-Jazeera, dhe ai telefonoi lidershipin taleban dhe ata filluan të telefononin pengmarrësit. Pra ata u përfshinë, qeveria norvegjeze u përfshi, sigurisht që qeveria norvegjeze tha se do t’i sillte paratë por nuk i solli paratë por pas 6 ditësh u lirova. Ai që më mori peng mua, pas 1 muaji, mori peng një gazetar britanik nga The guardian dhe mendoj se mori paratë dhe gruan e tij të dytë.

-Ishte me fat herën e dytë kur mori peng gazetarin britanik…

Paul Refsdal: Mendoj se nxori mësime nga unë. E gjithë ngjarja ishte një shaka

-Ndoshta ju i shihni këto gjëra si shaka sepse duken të tmerrshme nëse i sheh nga këndvështrimi perëndimor…

Paul Refsdal: Po, por unë e di se çfarë është me të vërtetë e rrezikshme dhe çfarë nuk është. Në një luftë ka shumë gjëra absurde që ndodhin dhe kjo ishte një nga ato.

-Ju keni qenë në Sri Lanka, Kosovë, Peru, Çeçeni, Afganistan për filmin e fundit që do të flasim pas pak, Dugma, (Butoni). Cila ka qenë eksperienca më e vështirë?

Paul Refsdal: Për sigurinë time?

-Siguria personale, filmi që keni përgatitur….

Paul Refsdal: Për sa i përket sigurisë sime, ka qenë në Sri Lanka sepse isha në një varkë të mbytur në mes të oqeanit dhe nuk kishte gjurmë toke. Në fillim varkat rreth meje nuk donin të më merrnin, largoheshin sepse kishin frikë. Është gjithmonë sjhumë e vështirë për të bërë projektet, filmat apo raportimet. Gjithmonë ka qenë një betejë. Është një meritë për mua duke qenë e vështirë sepse nëse do të kishte qenë e lehtë, të gjithë gazetarët do ta kishin bërë.

/Ora News.tv/

