Tonight Ilva Tare - Refsdal: Pse “terroristët” zgjedhin vdekjen me sulme vetëvrarëse

Gazetari norvegjez Paul Refsdal në një intervistë ekskluzive për “Tonight Ilva Tare”, tregon merret me dokumentarë për luftën, ndërsa shpjegon se pse të ashtuquajturit terroristë, kryejnë sulme vetëvrasëse dhe se si e vënë veten në listë për sulmet e ardhshme.

Pjesë nga intervista:

-Si funksionon për gazetarët e lirë? Keni mundësi ta shisni këtë produkt? Zakonisht janë dokumentarë të shkurtër apo filma

Paul Refsdal: Në një farë mënyre e kam zhvilluar mënyrën time të të punuarit

-Edhe bashkëpunimin me mediat e tjera?

Paul Refsdal: Momentalisht bëj filmat e mi dhe në vitin 2008 vendosa të bëja dokumentarë. Bëra një me Talebanët dhe këtë me sirianët. Kërkon një kohë të gjatë. Nuk pasurohesh nga kjo punë. Shpërblehesh me mënyra të tjera, jo ekonomikisht.

-Sa kohë duhet për të filmuar, redaktuar dhe për të finalizuar të gjithë dokumentarin?

Paul Refsdal: Filmin sirian e fillova në vitin 2013. Filmimi përfundoi vitin e shkuar

-Pra duhet një kohë e konsiderueshme

Paul Refsdal: Po, por prapë nëse do të ishte e lehtë, të gjithë gazetarët do ta bënin…

-Si vendosët të përfshiheshit me DUMA? (Butoni). Gjendeshit në Sirti, dëgjuat një shpërthim? Si ishte historia?

Paul Refsdal: Kur filloi lufta në Siri, pas disa kohësh vendosa të bëja një film. Dëgjova për grupin Al-Qaeda që i ishte bashkangjitur. Ishte Al-Qaeda në një mënyrë pozitive, kishin një reputacion të mirë krahasuar me grupet e tjera rebele. Doja të bëja një film për ta. Shkova në Siri, u mundova të lidhesha me ta, u takova me disa gupe të tjerë xhihadiste. U desh shumë kohë përpara se të më pranonin. Nuk dija çfarë të prisja kur shkova atje sepse nuk kisha qenë asnjëherë në atë grup. Plani im ishte të bëja një film për ushtarët e zakonshëm, jo komandantët. U mundova të qëndroja me ushtarët e zakonshëm samë gjatë të mundesha për të treguar jetën e tyre të përditshme. Takova një arab i cili ishte në listën për t’u bërë kamikaz. Ishte paksa ndryshe nga çfarë mendoja…

-Ai që po këndonte në film…

Paul Refsdal: Po. Kjo ishte në udhëtimin tim të parë. Ishte një udhëtim i shkurtër sepse më duhej të kthehesha për krishtlindje, fëmijët e mi po vinin për pushime por ai tha se do ta kryente operacionin brend pak ditësh. Pra do të ishte i mbaruar, nuk do ishte më gjallë herën tjetër që do të vija

-Pra menduat se humbët një burim të rëndëishëm atje?

Paul Refsdal: Jo, jo e filmova por mendova se ky nuk mund të ishte filmi i duhur. Gjithashtu takova një britanik të konvertuar, fola me të por dukej si i tensionuar. Nuk donte të fliste. Nuk po tregohej i hapur. Pasatj mendova se ai nuk është aq interesant. Më pas u ktheva në udhëtimin e dytë dhe ushtari ishte ende gjallë. Takova britanikun dhe më tha që do martohem sot.

-Është një histori interesante…

Paul Refsdal: Po. Unë e dija që ishte në listë për t’u bërë kamikaz dhe po të martohej,ndoshta do të ndodhte diçka. U mundova t’i qëndroja pranë këtyre njerëzve dhe vendosa se ky do të ishte një film që fliste për kamikazët.

-Mënyra si e thoni duket shumë e lehtë, megjithëse jeni mësuar që prej 3 dekadash tashmë. Thjesht, ata janë në listë për t’u bërë kamikazë… Është e tmerrshme për t’u dëgjuar. Si funksionon kjo? Si regjistrohesh për të qenë pjesë e kësaj liste? Të pranojnë sipas procedurave?

Paul Refsdal: Jo, dikush shkon tek komandanti lokal dhe i thotë ta vërë në listë. Ka shumë njerëz që duan ta bëjnë këtë operacion dhe duke qenë se ka shumë pak operacione të tilla, duhet të presin 1 vit apo 2.

-Të pranohen?

Paul Refsdal: Jo, të kryejnë operacionin. Edhe nëse duan ta heqin emrin nga lista, nuk ka problem. Edhe kur do përplasësh makinën kundër ushtrisë, edhe i ulur në makinë, mund të tërhiqesh. Ata kanë përforcime, është dikush tjetër në listë. Të nxjerrin jashtë dhe tjetri e kryen operacionin.

-Kjo është një procedurë normale në këto sulme…

Paul Refsdal: Al-Nusra nuk i bën këto operacione të rastësishme. Nuk i përdorin shpesh. Gjithmonë i përdorin si pjesë të operacioneve të mëdha. Dërgojnë një makinë për të shpërthyer linjën e parë dhe më pas sulmojnë me të gjitha forcat.

-Çfarë i shtyn këta njerëz për ta vënë veten në listë? Si puna e arabit apo britanikut?

Paul Refsdal: Arabi do e bëjë gjithmonë për arsye fetare. Ka të dhëna se arabi u shty nga i ati i tij për ta bërë këtë operacion.

-E tha edhe në film se donte të fliste më të atin edhe në momentet e fundit…

Paul Refsdal: Po! Në islam, nëse arrin nivelin më të lartë të parajsës, mund të marrësh me vete 72 anëtarë të familjes tënde në parajsë. Kështu që ka disa njerëz që e bëjnë këtë sepse prindërit e tyre të moshuar duan të sigurojnë një vend në parajsë. I ati e shtyn por ka diçka tjetër.

-Ai ka një vajzë që nuk e ka takuar kurrë.

Paul Refsdal: Po, ka disa të dhëna që tregojnë se nuk është aq i interesuar për ta kryer operacionin. Do ta bënte nëse situata do ishte e tillë dhe nuk do të kishte justifikim por mendoj se nuk është aq i interesuar sepse ai e do jetën shumë. Ai e do ushqimin, të kënduarin, miqësinë, kështu që…

-Si funksionon? Duhet ta thërrasin kur vjen momenti apo duhet të shkojë e t’u thotë që është gati për operacionin?

Paul Refsdal: Ata i dërgojnë një mesazh që ka një operacion tani në këtë vend, do ta kryesh? Nëse e pranon, duhet të shkojë të shohë zonën. Më ka thënë se është e rëndësishme të shohësh zonën sepse nuk do që të vrasësh vëllezërit dhe motrat apo civilët. Planifikimi merr shumë kohë. Ky nuk është shteti islamik. Shteti Islamik i përdor kamikazët në masë. Dërgojnë 1, 2, 3, 4, 5 në një operacion, i përdorin kundër civilëve. Kjo është shumë ndryshe.

-Pashë me kuriozitet në filmin tuaj se ata përdorin shumë teknologjinë… Skype, videos, kompjuterat, smartfonë. Si e ndihmon teknologjia propagandën apo kauzën e tyre?

Paul Refsdal: Jo dhe aq shumë. Seksioni i medias së Al-Nusras nuk është i zhvilluar mirë. Nuk bëjnë dot më shumë se sa të kontaktojnë familjet e tyre etj dhe sigurisht që lidershipi i një grupi të tillë nuk do të jetë kurrë në internet apo në telefona

-Ngaqë kanë frikë mos kapen?

Paul Refsdal: Sepse në momentin që zëri i një prej komandantëve është në telefon, vjen një raketë nga Shtetet e Bashkuara. Sirianët nuk kuptojnë nga teknologjia.

-Vetëm nga zëri mund të identifikohen…?

Paul Refsdal: Po, po sigurisht

-I frikësohen më shumë sulmeve amerikane apo sulmeve të regjimit të Al-Assad?

Paul Refsdal: Në film janë disa shpërthime dhe ato janë sulme amerikane nëpër baza. Oficeri i Al-Nusra ishte me mua atë mbrëmje dhe më tha “Amerika është e mirë, ata na bombardojnë neve por nuk bombardojnë popullin”. Pra ata si forcë ushtarake i frikësohen më shumë Amerikës por si qenie njerëzore, i frikësohen dhe urrejnë më shumë regjimin sirian sepse ata sulmojnë edhe civilët.

-Ata ju kanë thënë “filmo çtë duash, nuk do të ushqejmë me propagandë” Sa e sinqertë është kjo? Sa propagandë mendoni se keni bërë me filmin Butoni dhe sa ishte realitet i pastër?

Paul Refsdal: Kishte disa masa ndaluese. Mund të filmoja disa shtëpi nga jashtë sepse mund të lokalizohej gjeografikisht dhe të bombardohej, kishte disa fytyra që nuk mund t’i shfaqja, bëhet fjalë për komandantë apo njerëz që kishin familjen në zonat e kontrolluara nga regjimi, nuk donin t’i shfaqej fytyra. Kur shkova në fillim më thanë se në fund ne duam të shohim gjithë xhirimet. Kur mbarova i pyeta nëse donin t’i shihnin filmimet dhe më thanë, jo. Pra nuk kishte censurë të mirëfilltë. Pastja kishte disa gjëra që ua kërkova dhe nuk më lanë t’i filmoja. I pyeta nëse mund të shkoja tek vendet ku bëheshin kamionët me eksplozivë për ta filmuar dhe më thanë që jo, sepse është shumë sekrete. Kjo nuk mund të interpretohet si propagandë sepse nëse do që të bësh një film propagandistik për këta njerëz, duhet t’i tregosh të rreptë, të pamposhtur, duhet të tregosh se e mposhtin armikun, janë të fortë, nuk është ky filmi im. Askush nuk do vinte në Siri për një njeri arab të shëndodh që ha pulë, nuk është një apel xhihadist. Nuk mendoj se ky film mund të shihet si propagandë. Sigurisht që filmi është një pjesë e vogël e realitetit. Doja thjesht të bëja një film të vogël për kamikazët, nuk është e vërteta universale e Al-Nusra apo e luftës në Siri, është thjesht një pjesë e vogël

-Cila ishte marrëdhënia e tyre me vdekjen? Thjesht dëshironin të shkonin në parajsë? Nuk u bie ndërmend për fëmijët, gruan, jetën e tyre, vetëm mendojnë për parajsën?

Paul Refsdal: Siç mund të shihet në film, familja është diçka që i ndjek. Për audiencën e jashtme ata thonë se janë të lumtur të shkojnë në parajsë, që nuk e kanë frikë vdekjen por në të vërtetë, nuk duan ta lënë gruan dhe fëmijët e tyre. Është një lloj dileme që jam munduar ta tregoj edhe në film. Nuk është një vendim i lehtë edhe për ata njerëz për të kryer operacionet.

-Ju bëtë një zgjedhje interesante ku nuk u shfaqët aspak në film duke lënë ata të tregojnë historinë, si ndiheshin. Përse e zgjodhët kështu?

Paul Refsdal: Për të qenë i sinqertë e urrej zërin përshkrues sepse për mua është një dobësi e materialit, prandaj e shmanga. Ka disa momente ku mund të dëgjohet zëri im nga prapa kamerës.

-E keni filmuar vetë apo kishit një kameraman?

Paul Refsdal: E kam filmuar vetë. Ndonjëherë dëgjohet zëri im duke bërë disa pyetje, sepse nuk kam dashur të shkurtoj pjesë nga materiali dhe i jep më shumë vërtetësi nëse ka një filmim të gjatë.

-Për një dokumentar prej 58 minutash, sa orë ju janë dashur të filmonit?

Paul Refsdal: Rreth 20 orë.

-Mendova më shumë

Paul Refsdal: Idealisht duhet të kisha bërë rreth 50 orë por pasi shpenzova 5 ose 6 javë me këta njerëz, ata u lodhën me mua. U thashë se dua të qëndroj më shumë dhe më thanë që jo, filmi yt ka mbaruar, ke mjaftueshëm material, tani shko në vendin tënd.

-Megjithatë i bëtë të ishin të dilnin drejt e në temë për të mos i lodhur më shumë…

Paul Refsdal: Ata kishin punë për të bërë dhe të kishin një gazetar vërdallë, shpenznin më shumë energji por mbase edhe unë jam një njeri i mërzitshëm…

-Kështu ju thanë?

Paul Refsdal: Jo po bëj shaka.

/Ora News.tv/

