Tonight Ilva Tare - Refsdal: Ju tregoj Al-Nusra-n, janë më “liberal” se ushtritë perëndimore

Gazetari norvegjez Paul Refsdal gjatë një interviste ekskluzive për “Tonight Ilva Tare”, tregon se si funksionojnë organizatat terroriste, veçanërisht Al-Nusra dhe pse janë ato në disa drejtime më demokratike se sa ushtritë perëndimore.

Ai tregon se për çfarë luftojnë luftëtarët e këtyre organizatave.

-Për shembull Al-Nusra. Ju keni qenë i lidhur me ta.

Paul Refsdal: Ata janë më të mirë se grupet e tjerë në mënyrën e organizimit por jo si ushtria perëndimore. Unë kam të shkuar oficeri dhe më besoni, gjërat që shihen atje, nuk do të lejohen kurrë në ushtrinë tonë. Nëse një luftëtar nuk i pëlqejnë urdhrat që i jepen, mund ta lërë grupin dhe të shkojë në një grup tjetër.

-Dhe asgjë nuk i ndodh?

Paul Refsdal: Jo. Nëse shkon te Shteti Islamik apo nëse thotë se do të shkojë atje, do arrestohesh sepse grupet e përfshira në Al-Nusra e urrejnë Shtetin Islamik. Por nëse thotë se do të shkojë në një grup tjetër, do t’i thonë, në rregull, shko. Kjo nuk ndodh kurrë në ushtrinë time, në kohë lufte. Nëse thotë se dua të ndryshoj grup, do të arrestohet menjëherë

-Nga eksperienca juaj, a përdor edhe Al-Nusra fëmijë për të vrarë?

Paul Refsdal: Varet se çfarë quan fëmijë.

-Fëmijë nën 18 vjeç le t’i quajmë…

Paul Refsdal: Atje nuk i japin rëndësi moshës. Thonë se je adult kur arrin pubertetin. Mendoj se kanë luftëtarë midis 16 dhe 18 vjeç por jo më të vegjël. Nuk janë si Shteti Islamik.

-Ata luftojnë për arsye fetare apo edhe për interesa ekonomikë. Nëse i vëmë në peshore, nga anon më shumë?

Paul Refsdal: Njerëzit që vijnë nga jashtë, luftëtarët e huaj të Al-Nusras e bëjnë për fenë ndërsa sirianët e bëjnë për të hequr qafe diktatorin. Ata kanë një eksperiencë personale duke jetuar nën regjimin e Bashar Al Assad dhe duan ta rrëzojnë. Nuk bëhet për arsye ekonomike, do të ishte një biznes shumë, shumë i keq nëse do të vriteshe vetëm për bërë ca para.

-Në çfarë gjendje jetojnë? Janë të varfër?

Paul Refsdal: Ata nuk kanë shumë para. Kur donin të ndërmerrnin një ofensivë, kur isha atje në vitin 2015, u thanë luftëtarëve, nuk mund t’ju japim rrogat për 2 muaj dhe bëhet fjalë për një rrogë 150 dollarë në muaj sepse u duheshin paratë për të blerë armë dhe municione.

-Ka shumë të vdekur, njerëz që vriten në kampin e tyre?

Paul Refsdal: Po, ka.



/Ora News.tv/

