Takimi - Reformimi i inspektimeve, Hajdari: Do t’i shërbejë formalizimit të ekonomisë

Sistemi i inspektimeve në Shqipëri do të pësojë një reformim të plotë. Në një tryezë të posaçme Inspektoriati Qendror paraqiti një projektligj i cili parashikon reduktimin e numrit të zyrave por dhe të mënyrës së punës.

Sipas Shkëlqim Hajdarit me këtë reformë do të kemi një sistem më efikas dhe që do të jetë në shërbim të ekonomisë

Hajdari: Unë si inspektor i përgjithshëm dhe gjithë stafi im këtë reformë e shohim si një reformë që ti shërbejë formalizimit të ekonomisë shqiptare. Është e vërtetë që historia e inspektimeve në Shqipëri është mesjetare për mua.Kjo që duam të ndërtojmë ne është standard sic e kanë vendet e BE dhe ne do ta realizojmë. Historia e blloqeve do të jetë histori muzeumi.

Por po ashtu është nënvizuar se roli i inspektorëve nuk duhjet të jetë ai ndëshkues për bizneset por këshillues ndërsa për domosdoshmërinë e futjes së sistemit të karrierës Kryeinpektori Hajdar shprehet:

Hajdari: Ne kemi kryeinspektorë banditë dhe kriminelë, edhe nuk do të ndodhë më kjo nëse futim sistemin e karrierës në Shqipëri. Ti nuk mund të bëhesh kryeinspektor nëse nuk ke punuar për vite të tëra inspektor i thjeshtë.

Këshilltari për sigurinë kombëtar në kryeministri Sandër Lleshi nënvizoi se inspektorët duhet të jenë në lartësinë e duhur gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Gjithësesi takimi ishte vetëm nisja e diskutimit për draftin, pasi priten dhe tryeza të tjera deri në një projektligj përfundimtar.

