Reforma zgjedhore, Rama kërkon debat konstruktiv me opozitën

Të enjten, në Parlament do të rikthehet debati për reformën zgjedhore. Këtë te enjte të përgatitur do të jenë edhe deputetët e Partisë Socialiste. Për këtë çështje, kryeministri Edi Rama u kërkoi deputetëve që të zhvillojnë një debat konstruktiv dhe të shmangin përplasjet me mazhorancën.

Në mbledhjen që zhvilloi përreth dy orë, me ministrat, kryesinë dhe grupin parlamentar, Rama ka kërkuar të respektohet qëndrimi i kundërshtarëve por dhe pakti i arritur në marrëveshjen e 18 majit me opozitën, ku u përfshi dhe nevoja e reformës zgjedhore.

Rama: Të respektohet marrëveshja e 18 majit me opozitën. Zhvilloni debat konstruktiv, shmangni përplasjet në Parlament.

Të enjten e kaluar, punimet e seancës plenare u bllokuan nga Partia Demokratike, kryetari i së cilës kërkoi debat për reformën zgjedhore. Kërkesa nuk u pranua nga Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili shtyu me një javë seancën.

Partia Demokratike kërkon që komisioni më bashkëkryetarë Bledi Çuçi dhe Oerd Bylykbashi të përbëhet nga 18 anëtarë, 9 nga të cilët do të vijnë nga radhët e opozitës.

Po ashtu grupi parlamentar i Partisë Socialiste diskutoi këtë të hënë edhe për reformën në administrate. Kreu i qeverisë kërkoi nga deputetët propozime, por jo të hyjnë mik, pasi drejtorët në çdo institucion do të zgjidhen përmes konkursit.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter