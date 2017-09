Takimi në selinë e PD - Reforma zgjedhore, Basha konsultat e para me aleatët parlamentarë

Pas kërkesës së depozituar në Kuvend, kreu i Partisë Demokratike konsultat e para për reformën zgjedhore i ka zhvilluar me aleatët parlamentarë. Takimi me dyer të mbyllura u zhvillua në selinë blu, në orën 18:00 të pasdites së sotme.

Burime nga PD bëjnë me dije se konsultimet do të vazhdojnë me aleatët parlamentarë dhe jo parlamentarë, por edhe me çdo forcë politike dhe faktorë shoqërorë pro zgjedhjeve të lira.

Kryedemokrati Basha mbron qëndrimin se reforma zgjedhore do të ndalë manipulimin dhe shitblerjen e votës.

Një nga kushtet e PD-së për këtë reformë është votimi dhe numërim elektronik. Po kështu PD kërkon që përmes reformës zgjedhore të mundësohet edhe votimi i emigrantëve.

/Oranews.tv/

