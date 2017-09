Reagon Rigerta pas bujës së fjalimit të saj në Parlament

Rigerta Loku thotë se nuk tha asgjë të veçantë në Parlament dhe sipas saj, situatën në fshat e njohin të gjithë.

Reagimi i saj në Facebook:

Nuk di ku te gjej fjalet per te falenderuar secilin prej jush! Une nuk thashe asgje te vecante, thashe ate qe njohim e dime te gjithe. Falenderoj ata qe me dhane mundesine qe ta them. Perulem perpara secilit prej jush per fjalet e mira dhe inkurajuese, me zemer, FALEMINDERIT!!!

/Ora News.tv/

