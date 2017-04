Intervista në Ora News - Raundi i bisedimeve, Çipa: Janë arritur tre aspekte të konsiderueshme

Teksa burime diplomatike konfirmuan dështimin e negociatave mes palëve politike me ndërmjetësimin e eurodeputetëve David McAllister dhe Knut Fleckenstein, analisti Aleksandër Çipa e sheh pozitiv takimin e sotëm.

Në një intervistë për Ora News, Çipa gjykon se raundi i parë i bisedimeve ka shënuar progres në tre aspekte.

Çipa: Në raundin e parë të bisedimeve mendoj se janë arritur tre aspekte të konsiderueshme. Së pari, një reformim i KQZ, së dyti reformimi i paprekshmërisë së votës në proceset zgjedhore shqiptare ku kemi idenë për ashpërsimin e legjislacionit që lidhet me ata që tentojnë të prekin apo deformojnë votën dhe së treti dekriminalizimi jo vetëm i politikës por dhe institucioneve. Dhe së fundi kemi një tendencë për të riparë pozicionin e policisë së shtetit në funksion të proceseve zgjedhore dhe dekriminalizimit. Ndryshime në strukturat drejtuese, ndoshta edhe në nivele të tjera të përfaqësimit institucional.

Duke e parë situatën në rang kapitujsh, Çipa sheh të tjerë në vijim deri në zgjidhjen e krizës.

Çipa: Është një lloj tradite që është krijuar nga lidershipet e dy kaheve politike në vendin tonë, që kriza të cilat kanë për protagonist ata të mos gjejnë zgjidhjen kurrë me një kapitull por të kenë disa kapituj. Ne jemi në kapitullin e dytë, po ta konsiderojmë atë të protestave të opozitës. Është i dyti sepse kemi për herë të parë shfaqen e ndërkombëtarëve në një dërgatë zyrtare nga BE dhe PPE. Besoj se mund të kemi një dakordësi principiale mes palëve, kjo u duk edhe nga prononcimet e cunguara të të dalurve nga takimet zyrtare, kam parasysh pohimin e zotit Meta, apo pohimet paraprake të përfaqësuesve ndërkombëtarë. Besoj se në orët e vona të mbrëmjes do të kemi një njohje të kësaj dakordësie në princip por në ditët e ardhshme besoj se do të duhet të njihemi me detaje dhe negociimet e vështira që do të realizohen mes palëve në nivele teknike të tyre.

Aleksandër Çipa thotë se është koha që palët të dialogojnë.

Çipa: Kërkesat maksimaliste të palëve mbeten deri në çastin e fundit, atëherë kur ato bien dakord në tryezën bisedimore sidomos në nivelet teknike të përcaktojnë se cilat janë ato çështje që mbajnë secilën prej palëve në një avantazh politik. Besoj që opozita është në një avantazh politik por kërkon që të vjelë maksimumin prej kësaj situate. Kjo lidhet me atë thirrje për një prezencë më të madhe në çadër për ti dhënë një lloj kuptimi dhe dërgatës së ardhur nga Brukseli. Shumica në qeverisje është ajo që ka mundësinë për të toleruar, për të ofruar diçka që ta ulë opozitën dhe të krijojë barazitizmin konkurues në fushatën dhe procesin e ri zgjedhor që pritet të mbahet në një moment të dakordësuar dhe besoj se është pjesë e çështjeve teknike të negociimit.

Qeveria teknike

Kërkesa për qeveri teknike e opozitës është diçka që prish rotacionin. Është hera e parë që shfaqet një kërkesë e tillë. Ka pasur zëra nga opozita por jo të konfirmuar zyrtarisht për ta paraqitur dhe bërë pjesë të platformës së negociimeve që një kërkesë e tillë të mund të riciklohet sa herë përfundojnë mandatet qeverisëse. Kjo kërkesë duhet të fiksohet në Kushtetutë si një proçes i ri amendimi të Kushtetutës gjë që nuk ka premisa për të ndodhur.Është një kërkesë që bie ndesh me legjitimitetin e mandatit qeverisës që jepet prej sovranit. Për këtë arsye opozita e mban si një kërkesë maksimaliste, në arsyetimin tim një kërkesë shumë e hiperbolizuar që e potencon opozitën politikisht. Basha edhe pse nuk e ka ridimensionuar në pikëpamjen e unitaritetit opozitën e sotme dhe pse nuk ka krijuar një profil të ri të saj, përsëri po imponohet si një protagonist politik që imponon shumicën që ta marrë në konsideratë dhe të krijojë një situatë të re negociimi.

Një ’97 e dytë?

Nuk besoj që palët po humbasin një shans, kanë kohën dhe po ndërtojnë një sistem të ri kohe të trajtimit të kësaj krize që po krijojnë nga lart-poshtë dhe jo poshtë-lart. Përgjithësisht krizat që kanë shembur shtetin apo kanë krijuar rrënim të jetës institucionale të vendit, kanë ardhur nga poshtë. Është rasti i famshëm i vitit të mbrapshtë ’97, apo dhe ’98. Por shoqëria në stadin e tanishëm nuk i ka më premisat për të ndodhur. Krizat e ardhura nga lidershipi për shkaqe të lidershipit nuk kanë fatin për ta çuar krizën në grimën e fundit, janë të destinuara ti nënshtrohen negociimit dhe zgjidhjes së tyre në tryezë. Në rastin konkret kemi mbërritur në kapitullin e tryezës. Në tryezë siç ka ndodhur edhe kur është dashur të ndryshohet Kushtetuta, edhe kur është dashur të negociohet për ligjin zgjedhor, këto kapituj kanë qenë të tilla, të tejzgjatura dhe të mbajtura në një situatë pritmënie që ka lodhur dhe opinionin.

President konsensual?

Besoj se do kemi President të pranueshëm, se konsensual ekzistojnë të gjithë premisat që të mos legjitimohet. Ka një sjellje oportune të shumicës që lidhet me perfomimin dhe jo përmbajtjen, për të pranuar një pjesmarrje në garën e zgjedhjes së presidentit të ri opozitën. Çdo mospranim apo subjekt i një zgjedhje e njëanshme të Presidentit do riciklonte profilin e Presidentit të deritanishëm.

/Oranews.tv/

