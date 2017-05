Marrëveshja politike - Rama: Zgjedhjet nuk janë lojë, do të zhvillohen më 18 qershor

Edi Rama e tha me zë dhe figurë se nuk do të lëvizë nga data e zgjedhjeve parlamentare, dhe se ato do të zhvillohen në datën 18 qershor. Gjatë një takimi që pati me gratë socialist në Elbasan, kreu i qeverisë tha se zgjedhjet nuk një lojë, dhe politika nuk duhet të dalë mbi ligjin.

Rama: Një gjë është e sigurt që ne nuk luajmë me Shqipërinë. Ne nuk luajmë me njerëzit e këtij vendi. Nuk ka një shtet serioz, nuk ka një popull që ka respekt për veten ku të pranohet se mund të bëjmë çfarë të duam ne që merremi me politikë për zgjedhjet.

Rama tha se ditën e enjte, Partia Socialiste do të fillojë zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 18 qershorit.

Rama: Që nesër, Partia Socialiste do të fillojë fushatën zyrtare për zgjedhjet e 18 qershorit. Nuk kemi parë ndonjëherë ndonjë qeveri, ndonjë kryeministër që t’ lutet opozitës, t’i lutet aq shumë sa Romeo Xhulietës nuk i lutet në dramën e Shekspirit.

Opozita pranoi të votojë vettingun, por kjo sipas Kryeministrit është një tjetër lojë dhe justifikim.

Rama: E gjithë kjo përpjekje që papritur dhe pa kujtuar atyre u lindi në zemër që ta votojnë Vettingun nuk është asgjë tjetër vetëm se një lojë, një justifikim.

Në fund, Rama i kujtoi Bashës ofertën që ka në tryezë, të cilën sipas tij duhet ta pranojë në çdo germë të saj.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter