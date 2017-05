Komunikimi javor - Rama: Pakt me PD për fundin e krizave, dialog për integrimin pas zgjedhjeve

Kryeministri Edi Rama në komunikimin javor të tij sqaroi disa nga dilemat mediatike që pas marrëveshjes së arritur midis tij dhe kreut të opozitës Lulzim Basha.

Duke theksuar se marrëveshje nuk është një koalicion kundër partive të vogla, Rama deklaroi se me kryetarin e opozitës pas 25 qershorit takimet do të jenë të vazhdueshme për hapat integruese të vendit.

Sipas tij, kjo marrëveshje i jep fund krizave politike 27 vjeçare dhe se ministrat teknikë të opozitës do të jenë kujdestar për zgjedhjet. Sipas tij, marrëveshja e bën Shqipërinë shtet serioz në botë.

Rama bëri me dije gjithashtu se kishte rënë dakord me Bashën për të mos prekur Kodin Zgjedhor me ca arna, por të bëhej një reformë e thellë pas zgjedhjeve.

Rama: Kjo javë solli atë mbase vetëm unë e besoja në këtë qytet se ende mund të ndodhte; ngritjen e çadrës së frikës nga drejtësia dhe hapjen e bulevardit për Vettingun dhe pjesëmarrjen në zgjedhje të të gjithëve.

Si e qysh u arrit kjo marrëveshja është një libër më vete, kapitujt e të cilës janë ca më ndryshe nga çfarë është lexuar gjatë gjithë kohës të lajmeve dhe analizave të bëra në megjelisin mediatik.

Debati në katundin politik dhe mediatik është fokusuar thjesht tek ndryshimet në qeveri dhe fakti që nuk është rihapur rruga e krijimit të koalicioneve.

Ata që rendën t’i quajnë ndryshimet në qeveri pazare për tendera, koncesione dhe konfeksione janë po ata që klubet e katundit të politikës dhe medias i frekuentojnë për të kapur kocka.

Minstrat teknikë – Fakti është se edhe pa u bërë marrëveshja, qeveria me një urdhër administrativ të nxjerrë prej meje më datë 12 maj, ishte angazhuar të mos shpenzonte më asnjë para publike të paparashikuar dhe të mos bënte asnjë procedurë të re.

Ministrat e rinj teknikë të votuar me konsensus dhe të propozuar nga opozita do të jenë në detyrë si kujdestar të etikës zgjedhore që do të garantojnë mos përdorimin e administratës në zgjedhje dhe ndalimin e çdo forme presioni ndaj punonjësit e shtetit për të tu marrë votën.

E njëjta gjë edhe për drejtorët e agjencive të mëdha. Ky është në thelb dallimi i qeverisë teknike për të zbatuar një program politik dhe ministrave teknikë që përfshihen në një afat konkret me një qeveri politike për të kufizuar përdorimin e mjeteve në dispozicion të qeverisë dhe për të ndaluar ndikimin e shtetit gjatë një periudhe zgjedhore.

Fund kontestimit të zgjedhjeve- Kjo është premisë e shkëlqyer për t’i dhënë fund një historie pa mbarim zgjedhjesh që kontestohen nga pala që del e humbur.

Më 25 qershor të kemi zgjedhje të lehtësuara si kurrë ndonjëherë nga pesha e makinerisë shtetërore dhe në përfundim të tyre askush nuk mund të fillojë avazin e vjetër të kontestimit tradicional të rezultatit duke u ankuar për rolin e shtetit.

Marrëveshja shkon përtej zgjedhjeve- Marrëveshja shkon përtej këtij fakti. Angazhimi i palëve përmban angazhimin për zgjedhjet si pjesë të angazhimit të mëtejshëm të mazhorancës dhe opozitës së dalë pas zgjedhjeve të 25 qershorit për të qenë së bashku në rrugën e çeljes së negociatave për anëtarësim në BE. E thënë ndryshe, mos dakordësinë mes të dyja palëve në rrugën e bashkëjetesës demokratike nuk do të jenë më arsye për t’u bërë gazi i botës në sytë e Evropës ku për 27 vite jemi bërë sikur të ishim armiq me kombësi të ndryshme, si të ardhur nga shtete të ndryshme.

Institucionalizimi i dialogut pozitë-opozitë –Marrëveshja përcakton detyrimin e ndërsjellë të palëve si vullnet për të institucionalizuar dialogun pozitë-opozitë pa pritur më miqtë e huaj që të bëjnë shkesin për të na ulur në tryezë.

Tryeza e dialogut do të jetë e hapur jo vetëm kur gjërat shkojnë në zgrip. Periodikisht, kryetari i qeverisë dhe kryetari i opozitës do të takohen për të diskutuar për ecurinë e integrimin, për çështje te interesit kombëtar që duhen adresuar nga politika jonë e jashtme, për mirëkordinimin me faktorin politik shqiptar në rajon si dhe për punën e përbashkët që të përfshijë diasporën në jetën politike të vendit.

Zbatimi i saj na bën më në fund një shtet serioz në sytë e botës, por më shumë se kaq në mbrojtje të interesave të mëdha të vendit.

Paketa McAllister recetë -Paketa e famshme e McAllister ishte një recetë për të na ndihmuar, ndërsa marrëveshja e arritur është një platformë për tu përpjekur së bashkuar për të zgjidhur zinxhirin 27 vjeçare të krizave që shpikin partitë dhe i paguanin vendi.

Goditje partive të vogla? –Rama: E godasin këtë marrëveshje si një pazar të madh bashkëqeverisje mes PS-së dhe PD-së në kurriz të demokracisë, apo në kurriz të partive të vogla, të cilat ne gjithë respektin nuk mund të jenë garant të demokracisë dhe të drejtësisë as nuk kanë qenë as nuk mund të jenë dot jo vetëm në Shqipëri po askund.

Bashkëqeverisja deri në zgjedhje – Ka vetëm një bashkëqeverisje në këtë marrëveshje, bashkëqeverisja e zgjedhjeve për të siguruar një Fair-play. Këtë herë jo vetëm administrata zgjedhore është e baraspeshuar, por edhe vetë qeveria është e bashkëvendosur bashkërisht vetëm këtë funksion.

PS dhe PD kanë qenë kundërshtare, janë dhe do të jenë kundërshtare politike. Dy alternativa pushteti me programe krejt të ndryshme. Mbi të gjitha dy rrugë krejt të ndryshme.

Na duhen 71 mandate: Me këtë marrëveshje, PS ka treguar edhe njëherë se është fuqia e vetme e këtij vendi. Na duhen të paktën 71 mandate duke e mbajtur ne timonin e reformave shtetbërëse në rrugën e re që kemi nisur.

/Ora News.tv/

