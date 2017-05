Kongresi PS - Rama zbulon çfarë i tha Bashës në tryezë: Mos u lodh kot!

Në Kongresin elektoral të PS-së kryetari Rama tregoi dhe detaje nga biseda që bërë me kryetarin e opozitës Lulzim Basha në tryezat e negociatave kur ky i fundit kërkonte qeveri teknike për të luftuar kanabisin.

“Ato në çadër e kanë kanabisin në gojë. E keni parë e kanë gojën jeshile” tha Rama duke pranuar se kanabisi është një plagë e vjetër.

Edi Rama: “Do ju zbuloj cfarë i thashë Lulzim Bashës kur më përsëriste përrallën e qeverisë teknike duke luftuar kanabisn. I thashë mos u lodh se ky vit është epilogu i luftës tonë me këtë fenomen. Jo vetëm Shqipëria do të dalë tejet e lehtësuar nga kjo plagë por do të dalë dhe më e pastër. Por ata nuk do jenë në parlament do të jenë rrugëve dhe do të kërkojnë barë por nuk do të gjejnë dot. i thashë harroje 18 qershori nuk preket. Është i njerëve të zakonshëm që na gjykojnë.

Ata mbrojnë të shkuarën sepse qëndrojnë në rehati. Ne mbrojmë të ardhmen. Ata kanë zënë rrugën dhe e fundit kanë ngritur çadrën si ndërtim pa leje në bulevard.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter