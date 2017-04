Rama: Ulja e TVSH në 6%, rrit numrin e turistëve

Pas vendimit që mori qeveria për ulje të TVSH në 6% për akomodimin në hotele, kryeministri Edi Rama ishte në një vizitë në një biznes turistik në Turanë, i shoqëruar edhe nga ministra e Zhillimit Ekonomik, Milva Ekonomi. Duke folur për impaktin e këtij vendimi në sektorin e turizmit, Rama tha se këtë vit rritja e numrit të turistëve do të jetë akoma më i lartë krahasuar me 2016. Sektori i turizmit vitin e shkuar sipas Ramës, gjeneroi mbi një miliardë lekë të ardhura.

Ulja e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar për akomodimin në hotel nga 20 në 6% do të sjellë përfitime të mëdha në sektorin e turizmin. Gjatë një vizitë në një biznes turistik, për të folur për impaktin e kësaj mase lehtësuese, kryeministri Edi Rama tha se ky vit do do të ketë më shumë rritje të numrit të turistëve.

Rama: 17.5% rritje brenda një sezoni. Ndërkohë që unë ju siguroj se këtë vit do të ketë shumë më tepër. Do ketë një impakt shumë të madh. Ka qenë 1 miliardë e 200 e ca milion të ardhura vitin e kaluar vetëm nga turistët.

Ne takimi ishte edhe ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Milva Ekonomi e cila bëri më dije një linjë të re charter me Poloninë.

Ekonomi: Kemi një kompani që quhet Itaka që e ka qendrën e Poloni dhe të gjithë turistët i merr nga Polonia, Çekia, Ukraina dhe i sjell në Shqipëri. Për këtë vit e kanë mbyllur kontratën dhe në 23 maj fillon fluturimi i parë dhe përfundon në fund të shtatorit.

Duke folur për projeket e të ardhmes për të tërhequr më shumë turistë, Rama tha se qeveria ka në projekt edhe ndërtimin e një muzeu nënujor me monumentet dhe skulpturat e realizmit socialist.

