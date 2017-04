Kuvend - Rama këmbëngul: Zgjedhjet më 18 qershor. S’ka krizë politike por mendore e PD

Zgjedhjet më 18 qershor do të ketë. Kryeministri Edi Rama këmbëngul duke deklaruar se qeveria e tij do të marrë masa për të garantuar zgjedhje të lira. Sot në mesditë, nga foltorja e Kuvendit, ku ishte caktuar raundi i tretë për zgjedhjen e presidentit, Rama nuk e quajti krizë politike situatën në vend, por “krizë nervore të PD-së”

Edi Rama: Pasnesër skandon afati për regjistrimin e kandidatëve për zgjedhjet e 18 qershorit. Sigurisht që ne do të respektojmë afatin dhe patjetër ne do të respektojmë edhe ditën e datën e përcaktuar nga Presidenti në bazë të Kushtetutës për të shkuar para popullit dhe marrë me votë gjykimin e tij për këtë mandat.

Zgjedhjet do të jenë më 18 qershor. Vend për lojra nuk ka më dhe koha për dialog po skadon.

Shumë kush flet për krizë politike, shumë kush flet për krizë, që është dramatike dhe tragjike për mua mbetet kriza nervore e PD-së

Rama tregon negociatat me europarlamentarët mbrëmjen e 25 prillit

Kryeministri Edi Rama tregoi detaje nga negociatat me dy eurodeputetët Mc Allister dhe Knut Fleckestein që u zhvilluan mbrëmjen e 25 prillit 2017 në Pallatin e Kongreseve.

Dy palë që rrinë në dhoma të ndryshme dhe komunikojnë me njëra tjetrën me asistencën e ndërkombëtareve. “Uroj të mos përsëritet kjo skene” komentoi Rama, duke pranuar publikisht se ishte propozuar shtyrje e datës së zgjedhjeve deri më 16 korrik, dhe mundësia për të prekur qeverinë në poste kyçe që lidhen me sektorë ku mendohet se mund të ketë influencë drejtëpërdrejtë qeveria mbi zgjedhje.

Rama tha se maxhoranca ka qene e hapur për të hedhur në tryezë të gjitha këto propozime ndërsa kishte vendosur si kusht vettingun.

Edi Rama: “Kemi pritur me krahë hapur të dërguarin e PPE-së. Personalitet i lartë i Parlamentit Europian, një nga përfaqësuesit më në zë të partisë së kancelares Merkel së bashku me deputetin Fleckestein dhe kemi pranuar brenda pak sekondash platformën e kompromisit të propozuar prej tyre. Pasi ata kanë shkuar dhe takuar kreun e PD-së kanë propozuar një tryezë dialogu.

Kemi shkuar në tryezën e dialogut përsëri me krahë hapur për të folur pa kushte për të gjetur një zgjidhje të arsyeshme. Aty, për fat të keq kemi gjetur jo PD, e kryetarin e PD-së por përsëri miqtë e partnerët ndërkombëtarë. Skenë që uroj të mos përsëritet më kurrë në historinë e politikës shqiptare ku dy palët vijnë në dhoma të ndryshme me asistencë të huaj për të komunikuar me njëra tjetrën.

Na janë vënë në tavolinë dhe dy propozime të reja që ishin jashtë platformës në përpjekjen vullnetmirë për të gjetur një kompromis. Na është propozuar shtyrje e datës së zgjedhjeve deri më 16 korrik, dhe mundësia për të prekur qeverinë në poste kyçe që lidhen me sektorë ku mendohet se mund të ketë influencë drejtëpërdrejtë qeveria mbi zgjedhje. Përgjigjja ime ka qenë e qartë. Nuk kam thënë po as jo,por kam thënë vetëm jemi të hapur ta diskutojmë por vettingun. Pa vettingun nuk kemi cfarë të diskutojmë.

/Oranews.tv/

