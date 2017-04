Takim me profesionistët e rinj - Rama: Tiranën e bën lali Eri, ne Shqipërinë, se lëmë peng të horrave

Për kryeministrin e Edi Rama e vetmja gjë që nuk ka ndryshuar gjatë qeverisjes së tij në krahasim me të shkuarën është drejtësia.

Por edhe këtu ai sheh pak progres, pasi në ndryshim nga koha e të djathtëve, Rama thotë se sot gjyqtarët, prokurorët dhe politikanët e korruptuar kanë frikë.

Është kjo frikë sipas tij që ka mbyllur dhe opozitën në çadër.

Rama: Shqipëria që kishim dhe Shqipëria që kemi janë njësoj kur vjen puna tek drejtësia, ndoshta me një ndryshim të vogël, mund të mos jetë dhe i vogël. Në Shqipërinë që kishim, gjykatësit, prokurorët dhe politikanët e korruptuar as nuk kishin frikë, sot kanë frikë. Për momentin frikën e kanë frut të imagjinatës, por e kanë. Frika i ka mbledhur në çadër, i ka ngujuar për tu mbrojtur nga drejtësia e Shqipërisë që duam, pro Shqipëria që duam nuk është iluzion, është një vizion, projekt dhe vendosmëria e të gjithëve ne për ti provuar vetes dhe atyre që na lanë amanet Shqipërinë që duam se ky vend nuk do të jetë pafundësisht peng i horrave, parazitëve, dembelëve, i llafazanëve, i thashethemaxhinjve, i hajdutëve, i të korruptuarve dhe i gjithëfarësoj mileti që e kanë ushqyer në pafundësi popullin e këtij vendi me idenë që nuk bëhet ky vend mor vëlla. Jo mor vëlla ky vend bëhet dhe këtë vend ne do ta bëjmë, kjo është koha për ta bërë këtë vend, rruga që kemi nisur është e duhura. Duam një Shqipëri që punon dhe ku mirëqënia nuk është privilegj por mundësi.

Teksa shprehu ambicien për ta bërë Tiranën kryeqytetin me hapësirë më të madhe këmbësore në Europën lindore, Rama tha se këtë mund ta bëjë vetëm Lali Eri dhe jo xhaxhi Luli.

Dhe për ata që janë në dilemë se ku do e hedhin votën në 18 qershor, Rama e ka gati udhëzuesin.

Rama: Këtu ka shumë më teër parqe, drita, gjelbërim për njerëzit që nuk e kanë të lidhur jetën me fuoristradën e tyre dhe që kanë vuajtur për 20 e kusur vite nga dhuna e fuoristradave që zinin jo vetëm rrugët por dhe trotuaret, hapësirat mes pallateve, hapësirat që dikur ishin lulishte, fusha sporti e me rradhë.Sot kaluam planin e Tiranës dhe ambicia është shumë e qartë, të kemi qytetin apo kryeqytetin me hapësirë më të madhe këmbësore në Europën lindore. Por nuk është si ambicia që keni dëgjuar e Shqipërisë minisuperfuqi energjitike, këtë se kuptova kurrë edhe superfuqi dhe mini është shumë kontradiktore. Është ambicie reale e bazuar në një plan real dhe me një program real. Është një ambicie që gjithëkush mund ta definojë në letër ama jo të gjithë mund ta bëjnë realitet, duhet lali Eri dhe jo xhaxhi Luli. Me lali Erin ka punë me xhaxhi Lulin ka gjumë. Xhaxhi Lulit kur i del gjumi fillon dhe bërtet, duket sikur do zgjedhje të lira por në fakt do gjumë, rehatllëk, që të mos i prishë njeri terezinë. Kjo është koha që ne duhet të bëjmë një zgjedhje shumë të qartë mes Shqipërisë që kishim dhe Shqipërisë që duam dhe Shqipëria që kemi është prova që i ndihmon të gjithë ata që duan të bëjnë një zgjedhje të llogjikshme për të kuptuar se këtu nuk ka çfarë diskuton fare. Jemi ne që kemi dhënë provën e Shqipërisë që kemi.

Deklaratat Rama i bëri gjatë një takimi me profesionistët e rinj të PS-së.



/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter