Jep legalizime në Finiq - Rama: Të nxjerrim bashkë shejtanin nga gjykatat, po Vangjeli ç’do në çadër?!

Kryeministri Edi Rama sulmoi edhe sot sistemin e drejtësisë, duke kërkuar mbështetjen e qytetarëve që me 18 qershor të nxjerrin sëbashku shenjtanin nga gjykatat.

Nga Finiqi ku shpërndau leje legalizimi për minoritetin grek të zonës, Rama tha se frika nga vettingu ka mbyllur opozitën në çadër, ndërsa kërkoi ndihmën e kishës për të sjellë Vangjel Dulen në rrugën e Zotit pasi sipas tij ja ka marrë mendjen shejtani.

Rama: Kaosi me pronat nuk ëshsë vetëm çështje e mungesës së vizionit dhe dashurisë për këtë vend.Por edhe rezultat i një sistemi drejtësie që ka 27 vjet që është pazar i gjësë së gjallë. E dini shumë mirë që prona që të ka lënë stërgjyshi mund të të ikë nga duart se del një gjykatës atje, dhe veçse kur të vinë këtu pronarët e vjetër që dreqi e di se çlidhje kanë me zonën, por në fakt dreqi është në gjykatë. Shejtani pa bukë është në gjykatë. Duhet të nxjerrim shejtanin nga gjykatat. Është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi të gjithë bashkë për të nxjerrë shejtanin nga gjykata. Vettingu që i ka detyruar ata të futen në çadër bashkë me Vangjelin, nuk e di Vangjeli çfarë bën atje? Vettingu është sot Shën Thomai, nuk është Shën Vangjeli. Shën Jorgua dhe Shën Thomai.Ça bën Vangjeli në çadër, gjumë nuk fle ai? Se unë e njoh, e kam dhe mik por na ka ikur në drejtim të paditur. Vetëm ju mund ta sillni në rrugën e Zotit Vangjelin, ju të kishës. Ne i kemi bërë përpjekjet por nuk funksionon, ja ka marrë mendjen shejtani.

Kryeministri premtoi se do të çojë përpara edhe proçesin e regjistrimit të tokave. Rama iu përgjigj edhe akuzave ndaj qeverisë së tij për zaptim të tokave të minoritetit.

Rama: Do të çojmë përpara dhe proçesin e regjistrimit të gjithë tokave dhe do ti japim titullin e pronësisë mbi tokën çdo familje. Kjo këtu për ne është dhe një sfidë morale, sepse shumë janë folur, shumë llogje dhe shpifje janë bërë lidhur me raportin tonë me minoritetin. Llogjet dhe shpifjet bëhen nga ata që minoritetin e kanë përdorur dhe e përdorin vetëm për politikë. Ndërkohë që e vërteta është që ne jo vetëm kurrë nuk na shkon në mend që të cënojmë të drejtat e pronës së minoritetit, por përkundrazi ne kemi bërë të mundur që si askund në rajon, as në Greqi nuk ndodh kjo dhe askund tjetër, ne tu njohim zonave minoritare të drejtën të kenë bashkinë e tyre. Ju sot keni bashkinë e Finiqit.

Kryeministri akuzoi qeverisjen e kaluar se nuk ka bërë asgjë në drejtim të proçesit të legalizimeve.

Rama: Në 8 vjet këtu janë bërë vetëm 6 legalizime, katër janë klube, një karburant dhe vetëm një shtëpi. Legalizmet janë bërë gjithmonë në të shkuarën vetëm për biznes.

/Oranews.tv/

