Nga Finiqi, ku shpërndau leje legalizimi, kryeministri Edi Rama, sulmoi Partinë Demokratike, duke theksuar se ata që provokuan vitin 1997, sot për t’i ikur drejtësisë po tentojnë të ndajnë Shqipërinë me Bashkimin Evropian.

Rama: Po, ata që e shkaktuan ’97-n, sot po tentojnë të na ndajnë për së gjalli nga Evropa. Kanë ndërmarrë një fushatë të paimagjinueshme sulmesh dhe balte kundër SHBA-së, BE-së, kundër Gjermanisë dhe atyre që duan ta mirëpresin në familjen evropiane dhe që thonë hiqni gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar.

Rama i bëri thirrje qytetarëve që më 18 qershor të zgjedhin ose çadrën e partisë Demokratike qe nuk ofron asgjë ose të ardhmen e vendit.

Rama: Për të luftuar me mish e me shpirt që të çlirojmë popullin nga gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar që janë armiku numër një i këtij populli dhe që janë të lidhur si mishi me thoin me ata që janë në çadër atje nga frika e drejtësisë. O me familjen tuaj o me çadrën. O Shqipërinë në Evropë, o në çadër.

Kryeministri premtoi se do të hapet një qendër arsimore për minoritarët, ndërsa ironizoi kryetarin e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dule.

Rama: Çfarë bën Vangjeli në çadër? Çfarë bën ai atje? Unë e njoh e kam edhe mik. Na ka ikur në drejtim të paditur. Vetëm ju të Finiqit mund të na sillni në rrugën e Zotit. Ia ka marrë mendjen shejtani.

Gjithashtu Rama dha garanci se askush nuk do te cenoi të drejtën e pronës se minoritet, duke deklaruar se ndarja territoriale ka për qëllim vetëm rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe rritjen e investimeve.

