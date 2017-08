PS duhet të transformohet - Rama, socialistëve: Nëse nuk ripërtërihemi, përfundojmë si të tjerët

Është koha për krijimin e një force të re politike me në qendër Partinë Socialiste. Ky ishte mesazhi që kryeminsitri Edi Rama mori pas zgjedhjeve të 25 qershorit dhe mandatit të marrë nga qytetarët për të qeverisur i vetë. Rama premtoi besnikëri ndaj votuesve, ndërsa paralajmëroi Ministrat e tij se nëse kryejnë emërime të padrejta, do të largohen.

Me filozofinë përtej të majtës dhe të djathtës, në fjalimin e tij të gjatë përpara prezantimit të Qeverisë së re, kryeministri Edi Rama foli për krijimin e një force të re politike me në qendër Partinë Socialiste.

Rama tha se mandati i marrë nga qytetarët është një mesazh për një transformim të Partisë Socilialiste dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë fitorja e zgjedhjeve të 25 qershorit do të jetë e fundit për një kohë të gjatë.

Rama: Fillesa e nje projekti te ri politik me frymezim nga poshte. Mandati me i veshtire qe kur jam ne kete detyre. Per t’ia dale, duke u supermotivuar qe fuqine tone numerike te mos e shkepusim nga burimi i fuqise politike qe jane njerezit e zakonshem. PS eshte ketu dhe do jete ketu por do jete qendra e gravitetit e kesaj force te re. PS duhet te vendoset me fuqi e kihe te plote ne dispozicion te kolaiciinit me qytetaret. Fitorja e 25 qershorit e para e nje epoke te re per Shqiperine ose e fundit per nje kohe te gjate. E fundit nese pushteti behet kundershtari yne dhe do jete e para nese e kuptojme qe fati i kesaj supersfide nga si do ta mbrojme pushtetin nga vetvetja.

Rreziku për Partinë Socialiste, sipas Ramës, janë parazitët në zyrat e shtetit, për të cilët paralajmëroi një valë largimesh duke nënvizuar se pushteti i marrë është një shpatë për padrejtësitë dhe jo një lugë për socialistët.

Nëse ndodh e kundërta, Rama i ftoi socialistët të shohin se ç’ndodhi me partitë e tjera në zgjedhjet e qershorit.

Rama: Pushteti na eshte dhene si shpate kunder rapambetjes dhe padrejtesise dhe jo si luge per ne. Shihni 25 qershorit dhe kuptoni se ca i ndodh partive qe i drejtohen te ardhmes ulur nga e tasmja dhe e marrin popullin me lehtesi me te madhe dhe partine. Forcat dhe indicidet qe e kujtojne politiken si gare genjeshtrash. Larg qofte te na ndodhi siç i ndodhi te tjereve qe te mos degradojme as si parti dhe as si individe. Tipari besnikeria ndaj interesave te vendit dhe ndaj çdo njeriu.

Rama paralajmëroi Ministrat e tij se nëse bëjnë emërime të padrejta, do të shkarkohen.

Rama: Stop emërimeve që nuk dalin nga procedura konkuruese reale. Udhëheqësit e qarqeve, Ministra, jo Ministra do të mbajnë përgjegjësi direkte, personalisht, në çdo rast që ky parim do të shkelet.

Në fund Rama u shpreh i gatshëm për të vijuar marrëveshjen e 17 majit me opozitën, premtoi se do t’i dëgjojë kur të kenë kritika të vlefshme por nuk do të ndalet në detyrat e tij ekzekutive kur vendi të ketë nevojë.

/Oranews.tv/

