Rama: Rruga Tiranë-Ndroq-Plepa me koncesion

Kryeministri Edi Rama thotë se rruga Tiranë-Ndroq-Plepa është përfshirë në programin e ri të investimeve publike.

Rama: Rruga Tirane – Ndroq – Plepa është e përfshirë në programin e ri te investimeve publike në infrastrukturën rrugore, arsimore e shëndetësore, qe do te shpallet se shpejti dhe do te filloje të zbatohet gjatë vitit te ardhshëm, në partneritet me sipërmarrjen private.

