Live - Rama: 1 miliard euro investime në rrugë gjatë 2017-s

Kryeministri Edi Rama e çeli me ekonominë konferencën e fundvitit për mediat, duke theksuar se ajo është në rrugën e duhur falë një procesi të gjerë reformash.

Rama u pyet për zgjedhjen e Presidentit, investimet publike vitin e ardhshëm, si dhe papunësinë.

I pyetur për arrestimin e Klement Balilit, Rama tha se po punohet për prangosjen e tij, por nënvizoi se kjo nuk është e lehtë. Ai nënvizoi se ai nuk ka mbrojtje shtetërore.

Pjesë nga deklaratat e kryeministrit:

Rama: Ekonomia e 2016-s është pa asnjë dyshim aspekti më kuptimplotë i një procesi reformash që kanë filluar të çelin rrugën e re në drejtimin e duhur. Kemi një ekonomi që rritet në mënyrë të qëndrueshme. Sipas gjithë parashikimeve do të mbyllet këtë vit me një rritje midis 3.3 dhe 3.5 për qind. jemi larg kufirit të ambicies tonë me një rritje prej 5%. Asnjëherë më parë rritja e rrogave dhe pensioneve nuk është shoqëruar me ulje borxhi, por përkundrazi është bërë me rritje të borxhit.

Rama u ndal edhe tek dëmshpërblimi i banorëve të përmbytur si dhe zerimi për kamatëvonesat e energjisë për familjet në nevojë dhe pensionistët.

Rama: Qeveria jonë nuk harron askënd dhe nëse mundësitë nuk janë për t’u përgjigjur në çast, pa dyshim kur vjen momenti, ne japim përgjigje. Këtë mund ta dëshmojnë të gjitha familjet që papritur marrin dëmshpërblimin për pasojat e përmbytjeve.

Investimet e huaja- Rama: Ky do të jetë viti me volumin më të lartë të investimeve të huaja në Shqipëri në 25 vjet ndryshe nga kukuvajkohet për rënie investimesh të huaja, për vende të tjera në rajon që na tregojnë se sa mbrapa jemi. Jemi në vitin e më të mirë të investimeve të huaja. Meqë na është marrë shembull, Maqedonia është shumë më ulët për vëllimin e investimeve të huaja direkte. Ky është fakt.

Investimet- Rama: Vetëm në rrjetin e zyrave të punës në Shqipëri kemi 37 mijë vende të lira puna. Nuk i thashë të gjitha këto për të thënë sa i kënaqur jam por sa i pakënaqur jam, pasi potenciali është i jashtëzakonshëm. Në këtë drejtim shkon edhe investimi prej 1 miliard eurosh vitin e ardhshëm, gjë që nuk ka ndodhur më parë, me një injektim që nga zona e bregdetit të jugut, Qarku i Vlorës, Gjirokastra, Berati dhe zona lart e Thethit, ashtu sikurse edhe në infrastrukturën rrugore me impakt të zhvillimit në funksion të bujqësisë ku do të fokusohemi në dy territore në Qarkun e Fierit dhe të Elbasanit.

Shkollat dhe spitalet -Rama: Rindërtimin e 100 shkollave për të përmbyllur përfundimisht nevojën për infrastrukturë evropiane. Fokusi kryesor ndërtimi i një spitali ekselent rajonal në Fier dhe në ndërtimin e 10 qendrave shëndetësore në gjithë republikën e Shqipërisë.

Rama: Marrëdhënia me FMN nuk do të ndërpritet. Do të hyjmë në një fazë të re. Programi tjetër do të ketë një natyrë krejt të ndryshme.

Rritja e pensioneve dhe dëmshpërblimet për fushatë

Rama: Askush nuk dyshon kush i fiton zgjedhjet e ardhshme. Ne nuk kemi arsye të marrim masa për të afruar zgjedhësit me politika elektorale. Është hera e parë në historinë e 25 viteve që qeveria shqiptare nuk përgatit një buxhet elektoral.

Është një buxhet që ruan në mënyrë strikte të gjithë parametrat në funksion të ambicies sonë për të ardhmen. Ambicia jonë nuk e ka kufirin në 18 qershorin që vjen por diku më larg. Fakti që dhamë këtë paketë është kuptimplotë jo se janë zgjedhjet por se reformat kanë filluar të japin rezultate.

Kryeministri Rama pranoi se premtimi për shëndetësi falas nuk është arritur ende.

Rama: Sistemi është aty por ende ka diskutime nëse është i plotë. Është një proces dhe për të shkuar tek shërbimi universal duhen krijuar një sërë mekanizmash. Konkretisht, mjeku i familjes ishte me pagesë janë falas, tarifat janë 5-6 herë më të lira. Ka ende tarifa, por janë më të ulëta në 25 vite. Janë tarifa minimale. Kjo nuk nënkupton se jemi në përmbushje të objektivit. Në 2017, 600 mijë njerëz të pasiguruar do të marrin falas të gjithë ilaçet e rimbursueshme njësoj siç i marrin të siguruarit.

Për të shkuar tek mbulimi i plotë universal na duhet paraprakisht të kemi dy gjëra: e para të kemi një pasqyrë statistikore plotësisht të konsoliduar të gjendjes shëndetësore të popullsisë, gjë që kemi filluar me chek-up-n falas dhe e dyta protokollet kostosh të çdo kure në shërbimin shëndetësore. Nëse e shohim në raport me pikënisjen jemi drejt përmbushjes së premtimit.

Punësimi –Rama: 187 mijë 854 punonjës sot janë plus në sektorin jo bujqësor. Dua po ashtu t’ju them se nuk jam duke pretenduar se nuk ka në Shqipëri një problem të madh të papunësisë, por jam duke thënë se është ulur, natyrisht jo në përmasën që ne duam.

I pyetur për kandidimin në Vlorë, Rama tha: Unë di që kush ka lidhje me Vlorën, nuk e harron dot asnjëherë edhe kur spostohet nga Vlora siç ka ndodhur me time më. Vlora është gjithmonë e parë.

Rama: Presidentin e zgjedh koalicioni

Rama: Shprehja e ambicieve më duhet kohë e humbur. Nuk kemi republikë presidenciale dhe presidentin e ri do ta vendosë Aleanca për Shqipërinë Evropiane. Ju siguroj jo që nuk jemi keq për një emër, por do të kemi mundësi të diskutojmë me koalicionin.



Ligji për pronat –Rama: Gjykata Kushtetuese nuk e rrëzoj ligjin, nuk prekur një pjesë të konsiderueshme por preku një pjesë që cenon frymën e duhur të ligjit. Presim zbardhjen e vendimit. Fatmirësisht nuk bëri të njëjtën gjë me Vettingun.

Lojërat e fatit- Rama: Nuk kam ndryshuar mendim dhe nuk jam kontrollor i bixhozit. Në këtë pozicion nuk jam shumicë e mjaftueshme për ta bërë këtë ndryshim. Mos mendoni se çdo gjë ndodh siç do të ndodhi. Nuk jam Luigji i 14-t dhe lavdi Zotit që nuk jam. Kuptoni që shqiptarët kanë nevojë për ndihmë. Nuk mundet dot të jetë historia e shpifjeve ku jeni thjeshtë spektatorët e ping-pongut. Më thuaj si i e kontrolloj bixhozin? Kjo është një shpifje si shumë gjëra të tjera.

Arrestimi i Eskobarit- Rama: Unë e thashë dhe e përsëris që është njësoj të thuash që Eskobari nuk arrestohej sepse nuk donte Presidenti i Shteteve të Bashkuara. Ne jemi 100% të angazhuar për ta kapur. Nuk ka asnjë dyshim. Fakti që nuk kapet ende nuk tregon se dikush e mbron dhe aq më pak është një arsye për t’i thënë qeverisë shqiptare atë që ne dëgjojmë përditë. Kjo qeveri e ka treguar se është e ndarë qartësisht kur vjen puna tek zbatimi i ligjit. Policia e Shtetit e ka treguar qartësisht këtë gjë. Nuk është njësoj sikur të më kapësh ti mua tek PS.

Nota e qeverisë- Rama: Nuk jam unë, jeni ju! Kështu që forca.

Një presidente femër? Rama: Nuk ndërtohet mbi bazë seksi preferenca për Presidentin e Republikës.

Vizita në Moskë, Rama: Nuk kemi asnjë problem të diskutojmë me Rusinë, por qëndrimi jonë si anëtar i NATO-s është i qartë.

