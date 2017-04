Rama publikon foto nga Sheshi “Skënderbej”: Do ndihemi krenarë

Kryeministri Edi Rama ka publikuar këtë mëngjes në rrjetet sociale pamje nga sheshi “Skënderbej”. Ai shprehet se për qendrën e Tiranës të gjithë do të ndihen krenar.

“Mirëmëngjes, dhe me këtë imazh të Sheshit Skënderbej në 2013 dhe sot, ju uroj një ditë të mbarë me bindjen se edhe pak javë do të ndjeheni të gjithë krenarë, pa dallim bindjesh a simpatish politike, për qendrën e kryeqytetit tonë, shtruar me qilimin e gurëve nga të gjitha trojet shqiptare e nga krejt krahinat e Shqipërisë, mbi të cilin në ditët me diell rrjedh uji i shiut i mbledhur në “barkun” e tij. Ky shesh do të jetë kartvizita e bukur e Shqipërisë që duam”, shkruan Rama në FB.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter