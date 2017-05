Rrëshen - Rama: PS e vetmja që mund të bëjë shtet, mos na lini në duar të të tjerëve

Në Rrëshen Kryeministri Edi Rama bëri një bilanc të punëve të qeverisë. Në 44 muaj tha ai nuk janë bërë mrekullira po janë hedhur themelet për ta bërë Shqipërinë shtet.

Rama: Kemi dhënë përherë të parë si qeveri e Shqipërisë që nga shembja e sistemit të kaluar, provën se ky vend mund të bëhet dhe Shqipëria mund të bëhet shtet.

Votën ai e kërkoi edhe nga demokratët të cilëve u bëri thirrje të mos ia besojnë qeverinë e ardhshme Lulzim Bashës, pasi e cilësoi kthim mbrapa për Shqipërinë

Rama: Luli e ka 12 sahatin. Zgjohet vetëm kur del në televizor, zgjohet përpara kamerave, fillon Republikën e re të kamerave, mbyllen kamerat, Luli është në gjumin e vjetër.

Edhe në Rrëshen Kryeministri përsëriti se do të qeverisë i vetëm dhe jo me të tjerë në prehër.

Rama: Na duhet një votë kuqezi për t’i dhënë timonin PS-së.

Por Kryetari i LSI, Petrit Vasili, thotë se fundi i makianve me nje timon ka qënë gjithmonë i njëjtë

“Tahmaja e makinës me një timon. Po dëgjoj këtë teorinë e dy timonave. E kam dëgjuar edhe në 1994 kur mbahej referendumi për një timon në një makinë blu. Fundi i makinave me një timon dhe pa frena ka qenë gjithmonë i njëjtë. Populli është aty, më i vëmendshëm se në 1994” shkruan Vasili në rrjetet sociale, i cili po ashtu pretendon se forca politike që ai drejton do të kryesojë në zgjedhjet e 25 qershorit.

/Ora News.tv/

