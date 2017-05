18 qershori - Rama: PD po e braktisin të gjithë, s’ka shans të bllokojë zgjedhjet

Një ditë pas protestës së Partisë Demokratike, kryeministri Edi Rama deklaroi në “Komunikimin Javor” në fb se Partia Demokratike po humbet çdo ditë terren pasi qytetarët e arsyeshëm po e braktisin lidershipin e kësaj partie për shkak të aventurës së destabilizimit që ka ndërmarrë.

Përveç humbjeve brenda partisë, Rama thotë se nuk ka mbetur forcë politike në botë që nuk e ka kuptuar se Partia Demokratike është në mbrojtje të sistemit të korruptuar të drejtësië.

Rama: Ikja e asaj partie në drejtim të paditur do të lexohet përditë e më shumë nga shqiptarët dhe miqtë e partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë si pasoja më kuptimplotë e reformës në drejtësi sepse në fakt është komplet e tillë. Po të mos ishte frika e madhe nga drejtësia, PD as nuk do ta çonte në mend braktisjen e Parlamentit, bojkotin e zgjedhjeve dhe aventurën skandaloze të destabilizimit të vendit për të bllokuar zbatimin e vettingut.

Duke komentuar letrën e komisionerit Johanes Hahn, Rama tha se apeli i tij për qytetarët ishte jo për të votuar për një forcë të caktuar politike, por për të marrë pjesë në zgjedhje për të ardhmen e Shqipërisë europiane.

Rama: Letra e komisionerit Hahn nuk është një apel për të votuar në një parti por për të shkuar në zgjedhje dhe votuar për Shqipërinë europiane që nuk mund ta marrë më peng dhe as ta kthejë më mbrapa askush. Por dhe më shumë se letra e komisionerit europian, është flamuri kuq e zi i Skëndërbeut dhe Ismail Qemalit.

Kryeministri deklaroi gjithashtu se PD nuk ka asnjë shans të bllokojë zgjedhjet dhe se parlamenti i ri do të zhbllokojë vettingun në votimin e parë të legjislaturës së ardhshme.

Rama: PD i ka të gjitha shanset të mos kthehet nga rruga e vetëshkatërrimit të saj por nuk ka asnjë shans të vetëm as të bllokojë zgjedhjet, as të bllokojë vettingun, as të bllokojë rrugën europiane të Shqipërisë pas 18 qershorit. Kjo është në esencë përmbajtja e letrës së komisinerit Hahn dhe parlamenti i ri pa PD menjëherë pas formimit të qeverisë së re do të zhbllokojë vettingun në votimin e tij të parë të legjislaturës së ardhshme.

Në fund të “Komunikimit Javor” Rama u shpreh se Shqipëria që duam është ende larg, por rezultatet e deritanishme tregojnë se reformat janë në rrugën e duhur.

