/Oranews.tv/ 

Nga Korça - Rama: Nëse çadra vjen në pushtet na zë brenda të gjithëve, si në 1997

“Pavarësisht se hyri në zgjedhje PD mbetet një kërcënim i madh për shkak të mungesës së vizionit dhe aftësisë për të bërë pushtet” kështu deklaroi kryeministri Rama paraditen e sotme në një takim me fermerët në Korçë.

Rama tha se nga zgjedhjet e 25 qershorit PS duhet të dalë fituese absolute dhe se “çadra” duke iu referuar PD-se nuk duhet të vijë në pushtet pasi rrezikohet një 1997

Edi Rama: “Kur të fillojmë fushatën duhet të kemi një zgjedhje shumë të qartë. Duam të bëjmë më shumë apo ti humbasim dhe këto që janë bërë. Kjo është shumë e thjeshtë. Nëse ata që dolën nga çadra rifuten në zyra, bëhet çadër gjithë shteti prapë nga e para. Edhe çadër që na zë brenda të gjithëve, siç na zuri në 1997 dhe në 2013, me më pak zhurmë por me gjithë ato borxhe”

Rama thote se demokratet i kane borxh ti japin voten kete herë PS dhe ka një motiv.

Edi Rama: Gara është garë, të gjithë duan të dalin të parët. LSI do të dalë e para, PD do të dalë e para, të tjerët duan të dalin të parët, ne jemi të parët, s’kemi nevojë të dalim të parët, por do të luftojmë me mish e me shpirt që gjithë reforma dhe gjithçka që ne kemi bërë dhe duam të bëjmë, në radhë të parë që Shqipëria të mos kthehet prapë mbrapa në duart e atyre që sa herë e kanë pasur në dorë e kanë bërë çarçaf, marrim 71 vota (mandate) minimumi).

Të tjetër duan të dalin të parët ne duam 71 vota. Puna është që të dalim nga kjo betejë të sigurtë që gjërat nuk kthehen më pas. Demokratëve ia dhamë mundësinë të jenë bashkë me ne, por edhe demokratët duhet ta garantojnë këtë proces për veten e tyre.

Nëse deri dje ju thoja: Nuk po ju them të votoni PS, tani do ju them votoni PS. S’mund ti thoja votoni PS ndërsa ata ndiheshin të përjashtuar nga procesi, ndërkohë që ne tregoheshim me gisht fajtor për këtë. Ndërkohë që ne treguam që jemi të gatshëm të bëjmë kompromise pa shkelur kushtetutën ata si pjesë e popullit na kanë borxh të na japin votën këtë herë

Duke iu referuar marrëveshjes së 17 majit, Rama foli për një nivel të ri të dialogut politik.

“Ajo që PD ka treguar deri në 48 orë përpara është se nuk dinë të bëjnë shtet por vetëm të çmontojnë shtetin. Ajo që kemi për të humbur nëse kthehemi mbrapa është katastrofë. Kemi 1 mijë gjëra që as nuk mund të bëhemi bashkë, ama në fund të ditës jemi përfaqësues të këtij populli dhe nuk na ka borxh populli. Vettingu u bë, do votohet dhe do ta votojnë të gjithë. ” tha Rama

