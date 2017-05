Fushatë në Peshkopi - Rama: Pasi takova Lulin edhe unë demokrat jam

Nga një takim elektoral me gratë dhe vajzat në Peshkopi, kryeministri Edi Rama foli për votën, që sipas tij duhet ta marrin ata njerëz që bëjnë punët më mirë.

Duke ironizuar, Rama tha se që kur ka takuar Bashën edhe ai është bërë demokrat.

Rama: Në fund të ditës vota është për të marrë në punë grupin e njerëzve që do të kryejnë më mirë sipas teje punët që ti ke nevojë. Po e marr nga fëmijët, duke menduar për gjithë prindërit që janë demokratë, demokratë jemi të gjithë ne, sidomos pasi takova dhe Lulin edhe unë demokrat jam. Por po flasim për ata që janë me bindje të djathta, që unë nuk e di se çfarë domethënë kjo, por nejse dhe do shkojnë të votojnë.

/Oranews.tv/

