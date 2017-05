Zgjedhjet me 18 qershor - Rama pas takimit: Basha s’ka ofertë tjetër. Kohë shumë nuk ka

Pas dy orësh negociata në selinë e Presidencës, dy liderët kryesor politikë në vend nuk kanë gjetur ende dakordësinë për zgjidhjen e krizëz politike.

Kryeministri Rama tha për gazetarët se palët gjendeshin në të njëjtin pozicion që ishin dje.

Rama: Jemi në të njëjtin pozicion që kemi qenë dje. Oferta që unë i kam bërë PD-së nëpërmjet kryetarit të saj është ajo e ditura, për të ndërtuar një mekanizëm monitorimi të zgjedhjeve.

Oferta që unë i kam bërë PD-së, është ajo e ditura për të ndërtuar një mekanizëm monitorimi të zgjedhjeve ku PD-ja të ketë të dy sytë në proces nga brenda qeverisë me një zv/kryeministër të propozohet nga Partia Demokratike, po të vijë jo nga radhët e PD-së dhe së bashku me 3 përfaqësues, të SHBA-ve, të BE dhe OSBE të krijojë një task-force për të siguruar që shteti dhe asetet shtetërore nuk keqpërdoren për fushatë elektorale. Tre zv/ministra të propozuar nga PD-ja, por jo nga radhët e saj, të vendosen në Ministrinë e Brendshme, në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Arsimit.

Edhe këta të tre të shoqëruar nga tre përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar në rolin e monitoruesve për të adresuar në kohë reale lidhur me rolin e policisë qoftë edhe një punonjësi të vetëm policie në fshatin më të largët të Shqipërisë, qoftë rolin e Drejtorisë së Burgjeve, ku të garantohet liria e votimit dhe e drejta për të zgjedhur sipas bindjeve dhe në gjithë sektorin e arsimit për të garantuar që çdo pretendime për mbyllje shkollash, për intimidim të nxënësve dhe mësuesve dhe të merren masa në kohë reale. Këtë gjë të them të drejtën kur kam qenë në krye të opozitës nuk kam pasur kurajën ta pres as në ëndrrën time më të bukur.

Për sa i përket kërkesës këmbëngulëse të PD-së për numërim dhe votim elektronik, kam propozuar që një ministër i Partisë Demokratike të bëhet pjesë e qeverisë për të përgatitur një projekt të besueshëm. Nëse certifikohen si të besueshme, atëherë t’i zbatojmë në zgjedhjet e ardhshme.

Për sa i përket datës së zgjedhjeve, data e zgjedhjeve është më 18. Jemi në limitet e fundit të kohës. Përpjekja për të bërë gjithçka që na takon si qeveri për të garantuar PD-në për aq sa na takojnë rregullat e lojës, nuk kanë shteruar. Dua ta përsëris se një ofertë tjetër nuk e kemi dhe nuk do ta kemi.

Platformë nga ambasadorët? -Rama: Mua ambasadorët nuk më propozojnë drafte. Kam mirëpritur platformën e sjellë nga miku i Partisë Demokratike dhe i dërguari i Kancelares Merkel. Përtej kësaj nuk do të shkojmë.

Fitore të thellë me PD-në – Rama: Vazhdojmë punën për qeverisjen e vendit dhe fitoren e thellë në zgjedhje. Dëshira ime është fitorja e thellë me Partinë Demokratike.

Biseda pa tonalitet- Rama: Biseda ka qenë e drejtpërdrejtë, etike dhe pa asnjë tonalitet.

Takim tjetër me Bashën?- Rama: Unë mund ta takoj sërish dhe gjithmonë dhe ndërkohë zgjedhjet do të bëhen më 18 qershor dhe ne do të vazhdojmë punën për të fituar zgjedhjet. Marrëveshje nuk ka dhe më shumë se kaq nga ana jonë nuk do të ketë. Për të tjera, zt. Basha mund t’i thotë në çadër. Jeta vazhdon.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter