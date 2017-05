/Oranews.tv/ 

Kongresi elektoral i PS - Rama: Parlamenti i ri, i pari pa Saliun. Përgjigjja nëse do jetë jetëshkurtër

Nga Durrësi Partia Socialiste nisi sot zyrtarisht fushatën elektorale me mbajtjen e kongresit elektoral ku u prezantua programi me të cilën socialistët konkurojnë për të fituar zgjedhjet e 18 qershorit, por dhe kandidatët për deputetë të 12 qarqeve në Shqipëri

Kryeministri, njëkohësisht kryetari i PS-së Edi Rama i quajti historike zgjedhjet e 18 qershorit ku PS tha do të jetë shumica më e madhe parlamentare në 27 vite.

Për kryetarin e PS-së, detyra e parë e parlamentit të ri parë pa Saliun do të pikërisht zhbllokimi i vettingut.

Edi Rama: Mos e vazhdoni më këtë lojë. Sot fletët e votimit kanë vajtur për tu shtypur dhe zgjedhjet do të mbahen më 18 qershor. 18 qershori është dita e vettingut të popullit ndaj politikës së vjetër. Parlamenti i ri do të nisë jetën me zhbllokimin e vettingut menjëherë pas qeverisë së re.

Do jetë parlamenti i parë pa Saliun, por jo pa opozitë. Saliu e gjeti vetë rrugën pa kthim në atë sallë ku cënoi çdo normë edukate. Shkeli çdo porosi të kanunit, shau shpifi e kërcënoi tërë dynjanë në një ditë, më shumë se 100 pijanecët e mbledhur bashkë.

Rrëmbeu PD në 90 e coi në humnerë në 1997, e ringriti dhe një herë dhe tani e mbyti

Rënia tragjikomie e PD-së për shkak të budallallëkut të Lulëzimit.

Mesazhi për ata që mendojnë se parlamenti i ri është dritëshkurtër

Edi Rama: Në këtë rrugë do të dëgjoni përditë shumë gjëra. Njerëz që do ju thonë s’ka më kuptim kur s’ka garë, zgjedhjet janë të fituara.. se kështu e ashtu. Dhe se në fund fare parlamenti i ri do ta ketë jetën e shkurtër ngaqë PD do jetë jashtë parlament.

Sot që PD ka ikur ka më shumë kuptim se kurrë që të shfrytëzojmë këtë boshllëk të lënë prej saj për të plazmuar një unitet të ri me punë dhe mirëqënie për të gjithë.

Kujtdo që mendon se parlamenti do ta ketë jetën e shkurtër ngaqë PD do jetë jashtë saj, gabon sepse liria e zgjedhjeve do të prodhojë opozitën e re parlamentare.

Do të jemi shumica më e madhe parlamentare në 27 vjet.

Duke falenderuar Durrësin që mirëpriti kongresin elektoral të PS-së Rama nuk qëndroi pa falenderuar kryetarin e bashkisë së Durrësit. “Vangjush të të marrin të keqen”

Rama zbuloi dhe se çfarë i tha Bashës në tryezë: Mos u lodh kot!

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter