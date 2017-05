Zgjedhjet 2017 - Rama: Drejt 18 qershorit pa PD e braktisur. Harrojeni destabilizimin!

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot në “Komunikimin Javor” se Partia Demokratike po shkruan faqen më të zymtë të historisë së saj.

Rama: Kjo që kaloi ishte një javë shumë kuptimplotë.Me arratisjen e PD në rrugën e vetëshkatërrimit.18 qershori, një proçes i vështirësuar artificialisht nga një parti historike e Shqipërisë dalë prej bunkerit të diktaturës. Sot për fat të keq është kthyer në një bunker plasmasi, po shkruan e izoluar nga bota dhe Europa faqen më të zymtë të historisë së saj.

Rama tha bllofi i PD se nuk shkohet në zgjedhje pa të dështoi dhe sipas tij po braktiset nga demokokratët dhe parnerët europianë.

Rama: Bllofi i PD me idenë e marrë se po nuk hyri PD në zgjedhje Shqipëria do kthehet mbrapa e do mbetet vetëm nuk ka funskionuar as brenda dhe as jashtë vendit jo e jo. Brenda vendit po humbet terren. Demokratët e thjeshtë po braktisin lidershipin e tyre të verbër dhe nuk kanë ndërmen ti japin asnjë mbështetje aventurës së turpshme të destabilizimit që fatkeqësisht mbeten të angazhuar një grusht politikanësh në bunkerin prej plasmasi dhe një tufë inatçinjsh dhe thashethemexhinjsh profesionistë të katundit tonë mediatik. Jashtë vendit PD i janë prerë të gjithë kontaktet serioze. Lidershipi i asaj parti ka humbur të gjithë miqtë dhe partnerët dinjitozë të Shqipërisë, përfshirë dhe miqtë seriozë të së djathtës europiane që nuk e kanë lënë PD kurrë në baltë. Askush nuk merret më me PD.

Shefi i qeverisë solli në vëmendje edhe njëherë anulimin e zgjedhjeve në Kavajë, moment që sipas Ramës u shfrytëzua në mënyrën më abusive të mundshme nga demokratët.

Rama: Deri tani PD nuk ka dashur të dëgjojë dhe me sa duket në pak orët e mbetura për të dëgjuar dhe të punojë së bashku me ne për të mirën e Shqipërisë zor se do të dëgjojë dhe do të vendosë të bëjë detyrën e saj karshi vendit, qytetarëve të këtij vendi dhe zgjedhësve të saj. Fatkeqësisht kohën e fituar nga tërheqja jonë nga Kavaja dhe shmangien e një shfaqje turpi nga rrugën e qytetit të vogël PD nuk e shfrytëzoi për të mbyllur laboratorin e një krize artificiale që ka krijuar në bulevard dhe për të hapur një faqe të re bashkëpunimi të qeverisë me opozitën në funksion të standarteve më të mira të mundshme zgjedhore. Jo. E humbi këtë kohë të çmuar në mënyrën më abuzive duke festuar një fitore imagjinare në bunkerin ku është kyçur nga frika e drejtësisë dhe duke kërcitur dhëmbët për fitore të reja si kjo.

E ndërsa e hëna pritet të jetë vendimtare për fatin e dialogut mes palëve, Rama është pak optimist, duke shpresuar në mrekulli.

Rama: Me shumë keqardhje them se fija e shpresës që PD të kthehet në rrugën e arsyes, të zhbllojë vettingun, të votojë bashkë me ne reformën zgjedhore, të përcaktojë një zëvendës/kryeministër dhe tre zëvëndës/ministra në pika kyçe dhe kompetenca të plota, është një fije shprese e padukshme. Përfundimi që të shkojmë në zgjedhje pa PD po merr formë përfundimtare për shkak të verbërisë fatale të dy njerëzve në krye të saj, liderit të vjetër dhe hakmarrës që nuk e treti dot fare humbjen e rëndë të katër viteve më parë dhe kryetarit të ri që imiton të vjetrin por lider nuk bëhet. Dy njerëz që po sakrifikojnë një parti historike për interesat e tyre krej personale.Qeverinë nuk ua japim dot në tavolinë, as zgjedhjet nuk ua shtyjmë dot, as shqiptarët nuk i lëmë në mëshirën e një lufte qorre për pushtet.Qeveria është vullnet i shumicës dhe jo plaçkë për tu rrëmbyer nga pakica. Mos ndodh mrekullia në orët e mbetura dhe po ndodhi shyqyr që ndodhi dhe këto fjalë nuk kanë më asnjë rëndësi. Nesër do të nisemi drejt 18 qershorit pa PD, që duhet ta ketë shumë të qartë. Shqipërinë peng nuk e merr dot kurrë dhe as e bën dot një vatër të re gjurulldie në rajonin e trazuar nga ndërhyrjet e aktorëve të tjerë kundër BE dhe NATO-s. Destabilizimin që ëndërron për turpin e saj më të madh nuk e realizon dot.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter