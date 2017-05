Flet pas takimit - Mediu: Të gjitha partitë pro paketës McAllister+, vetëm Rama jo

Dy personat kyç që ndërmjetësuan tryezën e dialogut mes partive parlamentare, Fatmir Mediu dhe Agron Duka thanë pas takimit se palët janë afruar në qëndrimet e tyre, por se diskutimi kryesor mbetet tek data e zgjedhjeve.

Mediu tha për gazetarët se Rama mban opsionin për të lëvizur datën e zgjedhjeve brenda qershorit. Ai apeloi Kryeministrin të reflektojë.

Mediu: Qartësisht në tryezë kemi pozicione të përafërta por dhe pozicione të ndryshme, opozita në mënyrë të qartë ka theksuar se ka miratuar pa asnjë kusht paketën nga Yee dhe Ambasadori Lu. Kjo paketë është McAllister dhe propozimet e tjera të integruara. Po ashtu kemi theksuar se nuk kemi debat për asnjë çështje. Kemi parë një vullnet të mirë nga pjesa tjetër e partive poltike me përjashtim të zoti Rama për ta parë si një paketë funksionale. Opozita është e gatshme ta implementojë këtë paketë nga pika e parë tek e fundit. Që nesër të mblidhet Parlamenti, të bëhen ndryshimet ligjore të domosdoshme për ta bërë të implementueshme këtë paketë. Ky është qëndrimi i opozitës në mënyrë që tu japim mundësi shqiptarëve që të shkojnë në një proces zgjedhor që nuk komandohet nga politika por nga vota e tyre. Nuk ka asnjë qëndrim dhe as një qëllim tjetër.

Rama shprehu një opsion për lëvizje të datës së zgjedhjeve brenda qershorit. Ne nuk po dalim jashtë paketës. Paketa që na është propozuar nga opozita duhej miratuar pa asnjë lloj ndryshimi dhe amendimi dhe ne e kemi dhënë këtë mbështetje të plotë me shkrim.

Zgjedhje me 16 korrik?-Rama ka gojë të flasë vetë për çfarë pretendon. Dua të vlerësoj angazhimin e LSI, PDIU dhe LIBRA që shprehën gatishmërinë për ta vlerësuar këtë paketë si një zgjidhje që garanton një proçes zgjedhor normal në Shqipëri. Shpresoj dhe besoj që ka kohë dhe duhet të ketë vullnet për një zgjidhje përfundimtare për të pasur një zgjidhje përfundimtare dhe të ketë një reflektim të Kryeministrit. Kjo nuk është Shqipëria e një partie dhe e një njeriu. Bëmë atë që duhet të bëjmë, ulëm në dialog forcat politike shqiptare që përfqësohen në parlament me qëllim për të gjetur një zgjdihje për sa i përket situatës. Me zotin Duka kemi ofruar mundësinë për të diskutuar rreth kësaj pakete të pranuar nga opozita që të pranohet nga politika shqiptare dhe të implementohet nga të gjithë forcat politike.

Topi në fushën e Ramës- Partnerët ndërkombëtarë duhet të presin një përgjigje nga Rama, nga opozita e kanë marrë. Shpresoj të ketë arsye për të gjykuar se ne nuk jemi mbi qytetarët dhe Shqipëria nuk mund të shkojë në një drejtim që nuk duhet. Rama si Kryeministër ka një përgjegjësi më të madhe, ka nevojë për një reflektim. Në çdo moment dhe sekondë kur ka arsye, ka negociata dhe ka mundësi për zgjidhje.

/Oranews.tv/

