Asambleja e PS - Rama: Refuzoj leksionet. Sharlatanët s’mund të na godasin për Balilin

Kryeministri Edi Rama foli në Asamblenë e PS edhe për Klemend Balilin, ai tha se nuk pranon që të goditet një ministër për mosarrestimin e një të dënuari. Rama u shpreh i bindur se Klemend Balili do të arrestohet.

Rama: Unë refuzoj ngado që të vijë qoftë nga sharlatanët qoftë nga dashamarisërit të goditet ministria e Brendshme dhe policia e shtetit për Klement Balilin. Nuk dua të më japin leksione askush.

Klemend Balili është në kërkim, sic janë në kërkim bosat në amerikë e gjithë botën.

Deri dje nuk do ishte në kërkim, por do ishte duke ngrënë qingje. Sot është i fshehur vrimave dhe herët ose vonë do të shkojë prapa hekruave.

Është e ulët të akuzosh ministrin e Brendshëm dhe policinë pse nuk arrestohet sot një kriminel. Mund të kritikosh, mund të kërkosh llogari, mund të bësh hetim, por nuk mund të dalësh.

Bosët e krimit nuk i sollëm ne në 2013, por i gjetëm këtu. Doni dhe mes nesh, problem i madh shumë ne e kemi bërë shumë të qartë kjo Shqipëri ishte kur një drejtor i lartë ishte i dënuar .

/Oranews.tv/

