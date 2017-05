Debate ne seance - Rama: Nuk di ku gjendet një katundar që i beson Ben Blushit

Kryeministri Edi Rama replikon me deputetin Ben Blushi i cili e quan qeverine me ministrat teknikë bashkëqeverisje të rilindjes me çadrën.

Edi Rama: Nuk di ku gjendet një katundar e punëtor që i beson Ben Blushit. Ben Blushi ëhst ënjë njeri që ka lidhje shumë të fortë me tepsinë dhe për fat të keq vazhdon të persistojë si zëdhënës i atyre që ndihen të privuar nga mos pjesëmarrja në tepsi.

Ministrat që sot votuam këtu nuk kanë ardhur për të përfaqësuar PD-në por për të garantuar PD dhe opozitën si ministra teknikë në mbrojtje të zgjedhjeve. Por edhe sikur PD të mos hynte në zgjedhje kishte dalë një urdhër që do të monitorohet nga zv./ kryeministra monitorimi i të gjitha procedurave të reja në të gjithë kohën e fushatës.

Drejtorët nuk do të zëvendësojnë drejtorët e mëparshëm as për të bërë emërime, dhënë tendera apo koncesione dhe as për të prekur as dhe një qoftë petë byreku që sa më larg e sheh as më shumë shtohet helmi.

Është kurajo e madhe të fyesh inteligjencën tënde dhe të gjithë atyre që pretendon ti përfaqësosh si pioneri i dickaje të re që është vetëm në mëndjen tënde, që të bësh gjithë këtë logore e ta mbyllësh me konkluzionin se këtu qenka bërë një bashkim kundër reformës në drejtësi

