Komunikimi i Javës - Rama: Ka kohë për zgjedhjet, fokusi te mirëqënia

Komunikimi javor i kryeministrit Rama këtë herë ishte live dhe u përqëndrua tek suksesi i reformave të qeverisë. Kryeministri theksoi notat positive me të cilat FMN raportoi për ekonominë shqiptare në vitin 2016.

Rama: Sipas vetë FMN programi ynë ekonomik po vazhdon të ecë sipas planit dhe ka arritur objektivat bazë të korrigjimit të çekulibrimit të mëdha financiarëe që trashëguam si dhe të fuqizimit të vazhdueshëm ekonomike të vendit. Borxhi publik ka filluar rënien dhe do të vazhdojmë ta ulim, rritje taksash nuk ka dhe nuk do të ketë.

Duke nisur nga ky vit, do të celet edhe fondi prej 1 miliardë eurosh investime publike direkte, të cilat sipas kryeministrit do të rrisin ekonominë 2 herë më shumë se sot si dhe do të rrisin ndjeshëm punësimin

Rama: Paralelisht me luftës kundër informalitetit që gjatë këtij viti do të thellohet ketë vit, ne do nisim realizimin e programit kombëtar të financimit 1 mld dollarë për rindërtim. Falë këtij programi , krahas investimeve të drejtpërdrejta do të fusim në rrugën e rilindjes një volum kapitalesh private, për të ndërtuar me shpejt infrastrukturën rrugore, arsimore dhe shëndetësore, për të fuqizuar më shpejt përmes infrastrukturës turistike dhe rurale ekonominë Shqipërisë, bërë të mundur që çdo vit vendi të injektojë 1 mld dollarë përmes punëve ekonomike.

Ky mandat i parë i qeverisë për kryeministrin ishte pjesa e parë e një loje shumë të vështirë dhe teksa pritej një reagim për deklaratat e ministrave të LSI, Rama tha se ka ende kohë për të menduar për zgjedhjet dhe pse ato për kreun e qeverisë, janë vetëm pushimi mes pjesës së parë dhe të dytës, sic preferoi ta quante mandatin e tij të dytë si kryeministër.

Rama: “Mandati i parë qeverisës që po shkon drejt përfundimit në disa muaj është vetëm pjesa e parë e një ndeshje shumë të vështirë, të cilën pa diskutim ne do ta fitojmë sëbashku për tu ndarë nga një Shqipëri pa shtet dhe për ta bërë shtetin që duam për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Mes pjesës së parë dhe të dytë në politikë nuk ka pushim, por ka zgjedhje, por për zgjedhjet kemi ende kohë për të folur sepse çdo ditë deri në rënien e gongut të fushatës elektorale për ne është thjesht një ditë e gjatë punë për të çuar përpara projektin fitues për një rilindje shqiptare deri në sekondën e fundit të kësaj pjese, të bindur se jemi në drejtimin e duhur dhe se rruga që kemi bërë mjafton për të qenë të sigurtë për drejtimin, por jot për të qenë të kënaqur, përderisa pikmbërritja ku duam të arrijmë të gjithë bashkë është ende disa vite larg.”

Suksesi i reformave për kryeministrin nuk është ende i kënaqshëm por pikëmbërritja ku duam të arrijmë sipas tij, është vetëm disa vite larg.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter