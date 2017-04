Letrat drejtuar KQZ - Shtyrja e koalicioneve, Rama: Shprehje vullnetmirë, reagon dhe opozita

Kërkesa e Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, drejtuar KQZ për shtyrjen e afatit për regjistrimin e koalicioneve, solli reagime nga kampet politike. Kryeministri Edi Rama, kërkesën e cilësoi shprehje vullnetmirë ndaj PD.

Rama: Kërkesa KQZsë është e koalicionit PS-LSI&Etj si shprehje vullnetmirë ndaj PD&Etj.Po asnjë merak nëse ne me bukë e ata me gurë deri në fund.

Partia Demokratike nëpërmjet nje letre që mban firmen e nënkryetarit Edi Paloka, i kërkon KQZ që të respektoi kodin zgjedhor dhe të mos marrë vendim ndërsa thekson se afatet e përcaktuara për regjistrimin e koalicioneve janë të lidhura ngushtë me datën e zgjedhjeve

PD: Afatet e përmbajtura në nenet 64 dhe 65 të Kodit Zgjedhor janë qartësisht të lidhura me datën e zgjedhjeve, dhe rrjedhimisht shtyrja eventuale e tyre është pazgjidhshmërisht e lidhur me shtyrjen e vetë datës së zgjedhjeve, kompetencë kjo e fundit jo e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, por vetëm e ligjit zgjedhor, i cili mund të ndryshohet nga partitë politike përmes një konsensusi gjithëpërfshirës në Kuvend.

Partia Demokratike argumenton se çdo vendimmarrje mbi atë kërkesë, do ta përvijonte KQZ si institucion që i sherben si mashe elektroale mazhorances qeverisëse.

PD: Ne vlerësojmë se cfarëdolloj qëndrimi i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, mbi kërkesën për shtyrje të afateve të përmbajtura në nenet 64 dhe 65 të Kodit Zgjedhor, dhe aq më tepër disponimi me vendimarje mbi këtë kërkesë, do të paragjykonte çdo lloj zgjidhje politike të krizës së thellë politiko-institucionale në vend, por veçanërisht do të përvijonte KQZ si një institucion thellësisht politik i cili i shërben si mashë elektorale kastës qeverisëse në vend.

Edhe Partia e Ben Blushit, LIBRA shprehet kundër kërkesës së dy partive të maxhorancës, duke cilësuar KQZ të politizuar, ndërsa kërkesën grusht shteti të partive në pushtet.

