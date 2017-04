Investimet në turizëm - Rama në Lalëz: Si më bindi homologu malazez për hotelet më 5 yje

Turizmi në Shqipëri shënoi sot një faqe të re, me nisjen e punimeve për ndërtimin e resortit të parë turistik me 5 yje, në Gjirin e Lalëzit. Për kryeministrin Edi Rama, në 3-4 vitet e ardhshme, ky nuk do të jetë i vetmi kantier ndërtimi, por do të ketë 3-4 të tillë. Kryeministri rrëfeu edhe një bisedë më homologun malazez, i cili e kishte bindur për suksesin e strukturave hoteliere me 5 yje.

Në Gjirin e Lalëzit ka nisur puna për ndërtimin e kompleksit të parë turistik me 5 yje, një investim me vlerë 90 milione euro.

I pranishëm në ceremoninë e nisjes së punimeve, kryeministri Edi Rama tha se ky resort do të hapë një faqe të re për turizmin dhe garatoi se do të pasohet shpejt nga të tjerë.

Rama: Bindja ime është që në 3-4 vitet e ardhme nuk do jetë më i vetmi kantier, por do kemi 3-4 kantiere të rëndësishme, që do të sjellin në ekonomi një injeksion shumë të rëndësishëm të ardhurash.Vetëm ky resort me 5 yje është një investim prej 90 milionë eurosh. Fakt është që në vitin 2016, turizmi prodhoi këtu në Shqipëri 1.5 miliardë euro.

Rama tha se me nisjen e punës në resort punësohen 1500 persona ndërsa tregoi se si e kishte bindur homologu malazez për investime të tilla.

Rama: Më tha mos harro që unë jam Kryeministër prej 20 e kusur vitesh dhe më janë dashur 10 vjet që të thyej akullin për sjellë strukturën e parë.

Objektiv, sipas kreut të qeverisë do të jetë thithja e turistëve të Afrikës së Veriut, që për shkak të konflikteve kërkojnë të tjera destinacione.

Ndërsa Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Milva Ekonomi, e vuri theksin tek nevoja për rritjen e numrit të shtretërve.

