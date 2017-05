Administrata pas vettingut - Rama në Laç: Sfidë, administrata të jetë shërbëtore e qytetarëve

Administrata do të jetë sfida e radhës e kryeministrit Edi Rama. Gjatë një takimi me të rinjtë në Laç, Kryeministri tha se në mandatin e ardhshëm të tij administrata do të kthehet në shërbim të qytetarëve. Votën e të rinjëve e kërkoi për të drejtuar i vetëm qeverinë dhe për të ndërrmarrë më shumë reforma.

Pas reformës në drejtësi, sfidë për Kryeministrin Edi Rama do të jetë administrata. Në takimin që zhvilloi me të rinjtë në Laç ai deklaroi se administrata do të kthehet në shërbim të qytetarëve, ndërsa shtoi se në të do të punojnë vetëm ata që përmbushin kriteret dhe jo militantët.

Rama: Edhe një sfidë kemi, për të vendosur përfundimisht themelet që të pastrojmë rrugën për të bërë shtet tamam që administrata të jetë administratë. Na jepni fuqinë që të luftojmë dhe të fitojmë për të arritur ekonominë dhe punësimin si asnjëherë. Dhe për ta bërë administratën si asnjëherë, shërbëtore të njerëzve sic ka qenë në Bashkinë e Tiranës kur e drejtoja unë që vinin njerëzit dhe merrnin përgjigje në kohë reale.

Votën e të rinjve e kërkoi për të drejtuar i vetëm qeverinë dhe për të ndërrmarë më shumë reforma.

Rama: Na duhet një votë që PS të mbajë timonin vetëm. Pastaj se me kë bashkëudhëtoj, i takon të nesërmes.

Por Kryetari i LSI, Petrit Vasili, duke komentuar deklaratat e kryeministrit, thotë se fundi i makianve me nje timon ka qënë gjithmonë i njëjtë

“Tafmaja e makinës me një timon.Po dëgjoj këtë teorinë e dy timonave. E kam dëgjuar edhe në 1994 kur mbahej referendumi për një timon në një makinë blu. Fundi i makinave me një timon dhe pa frena ka qenë gjithmonë i njëjtë. Populli është aty, më i vëmendshëm se në 1994,” – shkruan Vasili në rrjetet sociale, i cili po ashtu pretendon se forca politike që ai drejton do të kryesojë në zgjedhjet e 25 qershorit.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter