Kuvend - Rama kundër PD e LSI-së: Gjysmagjelë e vajmedetëri

Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi foltoren e Kuvendit për t’iu përgjigjur PD dhe LSI-së të cilët e akuzojnë për lidhje me krimin.

Rama foli me ironinë ndërsa shtoi se shkaku pse shqiptarët votuan PS duke i dhënë shumicën qeverisëse ishte “se PS di të mbajë përgjegjësi” ndërsa “PD e LSI janë jetimë të papërgjegjshmërisë”

“Jo se ne nuk jemi të pakonkurueshëm por ju nuk jeni në garë. Jeni njerëz të gabuar në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar ” tha Rama.

Rama hodhi poshtë akuzat për lidhje me krimin dhe akuzoi PD se vazhdon të ketë “program laj thaj kanatieren e sulmuesit të Saliut.”

“Unë nuk jam as përdorues as shitës dhe as trafikant dhe as bos i trafikut të drogës” tha Rama ndërsa shtoi – PD “me zero lideriship”. Nuk ka reflektuar, “zero”. Nuk ka asnjë vizion, “bosh”, asnjë program ‘fushë”. Asnjë ide dhe asnjë titull të ri, vetëm këngën e vjetër shaj e shaj se diçka do të mbetet.

Vazhdoni njësoni Shqipërinë me krimin, drogën e mafian, mos lini rast pa përdorur anglishte për ta bërë Shqipërinë dele të zezë, dëmi është i Shqipërisë, të zezën e keni tuajën” tha më tej Rama

Ai shtoi më tej: PD janë “gjysmagjelë” që nuk kanë reflektuar fare as nga rezultati i zgjedhjeve por nuk kanë ndryshuar as vullnetin e tyre destruktiv dhe negativ ndaj vendit. Në këtë fushatë sipas Ramës është përfshirë dhe LSI e cila ” dashurinë e qetësinë e ka zëvendësuar llapazanëri e vajmedetëri”

Rama: Për kë do të votojnë shqiptarët?!

Për programin keni laj thaj kanatieren e sulmuesit të Saliut.

Për skuadrën e re, laj thaj top i gjatë rrëmujë para porte e dalë ku të dalë .

Apo do të votojë për liderin?!

Laj, thaj, arno të vjetrat.. dil në fushë.. ky nuk është lidership tani hajde bini këmbëve sa të mundeni. Ju hajdeni bini këmbëvë me kanatieren e sulmuesit

