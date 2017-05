Rama: Ne do bëjmë zgjedhje më 18 qershor. PD ka afat deri më 7 maj

Partia Demokratike ka dhe një tjetër afat kohor për tu regjistruar në zgjedhje. 7 maji. Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje kryetarit të PD-së të pranojë ofertën e tij për të krijuar mekanizmin e kontrollit të brendshëm të shtetit në zgjedhje.

Rama e quajti 7 majin afati i tejfundit dhe u shpreh i vendosur se zgjedhjet do të bëhen më 18 qershor.

Edi Rama: Nëse PD mendon se më 7 maj mund të ketë okazionin e jetës për të treguar sesa në gjëndje është të bëjë rrëmujë kjo është një tjetër shprehje e krizës nervore të PD-së, por për ne 18 qershori është data.

Unë nuk mendoj 7 majin si datë për të bërë në Kavajë ballafaqimin fizik, mendoj 7 majin si afatin e tejfundit të PD-së për tu regjistruar në zgjedhje.



Këto dy ditë, PD duhet ti përdorë për të marrë garancitë që jep mekanizmi i propozuar prej nesh dhe për të hyrë në zgjedhje, që të mos e kompletojë me duart e veta vetëvrasjen që faktikisht ka organizuar e pavetëdijshme që po hyn në një rrugë pa krye duke bërë një bllof spektakolar.

Nuk më shqetëson 7 Maji si moment ku PD do tregojë sa shumë është në gjëndje të cmendet më shqetëson nevoja për ti garantuar realisht PD një mekanizëm të kontrollit të brendshëm të shtetit në zgjedhje. Dhe nëse e shoh të plotësuar këtë nevojë, mendoj se PD nëse do vërtet të garantojë zgjedhjet duhet ta marrë këtë ofertë të përcaktojmë njerëzit, që thashë i përcakton PD.

8 vjet në opozitë në ëndrrën më të bukur të periudhës time në krye të PS-së nuk e kisha pasur guximin të imagjinoja që ne të kontrollonim me një mekanizëm të tillë, me një zv. kryeministër, disa zv/ ministra, amerikanë, e europianë, gjithë sjelljen e qeverisë së Saliut në zgjedhje.

Në momentin kur një forcë politike kërkon të provokojë një krizë duke thënë u çmënda, kjo nuk është krizë politike por krizë e brendshme që tentohet të eksportohet jashtë çadrës në këtë rast. Eksporti nuk po funksionon

Cfarë do bëjmë ne?

Ne do bëjmë zgjedhje më 18 qershor.

Nese PD nuk hyn ne zgjedhje efektet vetem tre muaj

Pyetja: Por kush eshte plani i kryeministrit per te zbutur efektet që jep kjo situatë në treguesit e zhvillimit në vend nëse PD nuk merr pjesë në zgjedhje?

Nuk kemi akoma shenja shqetësuese. Nese PD nuk hyn në zgjedhje mund të kemi një fazë tre ujore lëkundjeje dhe pastaj gjithçka do jetë në normalitet. Mbajeni mend. Nëse nuk do të jetë kështu në tetor mund ta përdorni.

Historia e shtyrjeve te zgjedhjeve na con drejt destabilizimit

Refuzoj që Shqipëria të konsiderohet si shesh dhe të bëhet përshesh. Nëse në rajon ka kriza që kërcënojnë destabilizim për arsye gjeopolitike apo etnike, Shqipëria nuk ka asnjë arsye të ndihet në krizë veç luftës për pushtet me pushkë druri që ka nisur Lulzim Basha.



Sepse ne jemi kundërshtarë, por qoftë koalicioni ynë apo i tyre nuk kemi vënë kurrë në diskutim domosdoshmërinë e integrimit në BE.

Nëse i shikojmë krizat e stimulara nga faktorë të jashtëm që nuk duan as NATO dhe as BE si shembuj atëherë kemi problem shumë të madh.

Unë nuk akuzoj PD-në që është bërë mashë e atyre që qëndrojnë prapa krizave të tjera në rajon, por mund të bëhesh mashë me vetëdije ose pavetëdije.

Që PD ka problem me vetedijën e tregon strategjia dritëshkurtër që ndoqi për të ardhur deri këtu, por që ky problem me vetëdijen të shtrihet deri në pikën sa të tjerë të destabilizojnë Shqipërinë, kur nuk ka arsye etnike, fetare, gjeopolitike e ta kthejë në një tjetër arenë për interesa të kundërta me ato të familjes europiane ku duam të bashkohemi kjo është dicka që unë nuk e lejoj kurrë.

E gjithë historia të shtyjmë zgjedhjet, të hyjmë këtej e andej na con drejt destabilizimit. Nuk na con asgjëkundi. Destabilizim në Shqipëri nuk ka për të pasur.

/Oranews.tv/



