Rama: Në 100 ditët e para fund burokracisë në zyrat e shtetit

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se brenda 100 ditëve të para të qeverisë së re do ti jepet fund burokracive në zyrat e shtetit

Nëpërmjet një statusi në Facebook, kreu i qeverisë sjell shembullin e çertifikatave.

Edi Rama: Guinness: Në 1 vit burokracia shqiptare kërkon 4.5 milion çertifikata. Konsum skandaloz kohe lekësh nervash që do mbarojë me qeverinë e re. Në çdo rast kur i duhet çertifikata e qytetarit, për të dhënë një shërbim burokracia duhet ta sigurojë vetë. Kjo do të bëhet realitet, brenda 100 ditëve të para të mandatit të ri. #ShqipëriaqëDuam

