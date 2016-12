Konferenca - Rama: Ndërtimi i Rrugës së Arbrit nis në gjysmën e parë të vitit 2017

Kryeministri Edi Rama theksoi se Rruga e Arbrit do të nisë të ndërtohet në fillim të vitit të ardhshëm.

Rama: Rruga e Arbrit do të fillojë para mbarimit të mandatit dhe do ta mbarojë unë si kryeministër që do të vazhdoj pas 18 qershorit. Në pranverë do të kemi kontratën me fituesin e garës dhe do të nisim rrugën e Arbrit.

Patjetër, procedurat kanë të papritura pasi ka ankime. Si deputet i Vlorës më është dashur të zvarritem për Lungo Maren dhe lumin e Vlorës. Sidoqoftë, Rruga e Arbrit është me procedurat e Shtetit shqiptar, gjysma e vitit të parë të vitit të ardhshëm do të nisim punën.

