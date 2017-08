Takimi i Kryeministrave - Rama mohon problemet me lëvizjen e lirë, Hahn s’jep datë për negociatat

Pasi ranë dakord për një plan me 115 pika për transformimin e lëvizjes se mallrave, shërbimeve dhe kapitalit në Samitin e Triestes, kryeministri Rama mblodhi në Durrës 6 liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor për ta çuar përpara këtë axhendë.

Në konferencën për shtyp, kryeministri së bashku me Komisionerin Johannes Hahn u shprehën optimistë për këtë projekt.

Rama: Kemi një planveprimi me rreth 115 pika në funksion të një transformimi rrënjësor në kuadrin e lëvizjes së mallrave, shërbimeve, kapitalit, punonjësve të kualifikuar që të bëjë rajonin shumë më tërheqës për investime, shumë më fleksibël për shkëmbimet e brendshme tregtare, duke përshpejtuar afrimin me BE dhe njëkohësisht duke përshpejtuar ritmet e rritjes ekonomike dhe mirëqënies.

Hahn: Eksportet jane rritur me BE por jo me vendet e Ballkanit. Kjo do të ndihmojë për këtë qëllim.

Duke uruar Kryeministrin per fitoren e zgjedhjeve, Komisioneri Hahn u shpreh se ende nuk ka asnjë datë të fiksuar përsa i përket integrimit të Shqipërisë.

Shqipëria, tha ai, është në rrugën e duhur, ndërsa kërkoi më shumë angazhim për reformën në drejtësi dhe luftën kundër drogës.

Hahn: BE-ja i mbështet të gjitha vendet në aspiratat e tyre drejt integrimit evropian. Gjithashtu ne duam të rritet cilësia e jetës në këto vende. Edhe pse qytetarët ndonjëherë bezdisen nga kërkesat tona për zgjedhjet të lira dhe reformat në sistemin e drejtësisë, duhet të dinë se ato reforma janë të mira për vetë ata. Do të ketë një rekomandim për Shqipërinë, por nuk dua të them ndonjë datë. Do të jetë zgjuarsia politike ajo që do ta vendosë këtë. Të jeni të sigurtë që ekipi ynë është i vendosur për ta çuar Shqipërinë para dhe kjo është arsyeja që kemi shpenzuar kaq shumë energji gjatë këtyre muajve të fundit.

Kryeministri Edi Rama siguroi vazhdimin e reformave për proçesin e integrimit, ndërsa e quajti propagandë etiketimin e shqiptarëve si kriminelë, duke iu referuar raportit të shtetit holandez. Rama tha se e refuzon këtë mënyrë të menduari.

Rama: Ndamë pikëpamjen se përpjekja për të kufizuar fluksin e azilkërkuesve po jep rezultate inkurajuese dhe nga ana tjetër unë dua ta them këtu për opinionin publik që unë refuzoj ta pranoj shënjestrimin e shqiptarëve qofshin ata azilkërkues, qofshin ata që kryejnë krime në zonën e BE si një arsye për të treguar me gisht Shqipërinë.

Duke mbetur tek shqiptarët jashtë Shqipërisë, komosioneri Johanes Hahn, tha se shanset për azil janë zero, ndërsa sipas tij kërkesat vetëm sa e demtojnë integrimin vendit.

Hahn: Është e pabesueshme që sot qytetarët e Shqipërisë të marrin azil në vendet e Bashkimit Europian. Ju lutem mos e bëni pasi dëmtoni edhe vendin tuaj, duke krijuar idenë se Shqipëria nuk është gati të behet pjesë e Bashkimit Europian.

Komisioneri Han, prioritetet për Ballkanin Perëndimor i përshkruajti edhe nëpëmjet një statusi në Twitter, ku theksoi se integrimi ekonomik rajonal nuk është një alternativë për hyrjen në BE, por është një plotësues i dobishëm.

Prioritet kyç sipas tij ndërtimi i një zone ekonomike rajonale, për të nxitur rritjen ekonomike dhe punësimin e qytetarëve.

