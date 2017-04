Reagimi - Rama: Meta, President, një zgjidhje ideale edhe për PD-në

Kryeministri Edi Rama deklaron se një president më me PD-në, por jo i PD-së, sesa Ilir Meta ne nuk mund të gjenim dot as në PD.

Sot unë jam shumë i qetë përpara shqiptarëve, sepse realisht president më me PD-në, por jo i PD-së, sesa Ilir Meta ne nuk mund të gjenim dot as në PD.

Kështu që nga kjo pikëpamje është një president që me siguri mund të kompensojë boshllëkun e madh që kemi parë deri më tani. Është një president që realisht është i lidhur me të gjithë, ka qasje te të gjithë, flet me të gjithë, u thotë të gjithëve çfarë mendon. Këtë punë do të bëjë edhe si president.

Një zgjidhje ideale edhe për PD-në, pavarësisht se mund të dalë e të thotë çfarë të dojë tani. Ilir Meta është i prerë për të qenë me të gjithë dhe me asnjë”, deklaroi Rama mbremjen e 27 prillit ne Top Story te Sokol Balles.

Jo Ilir Meta nuk ka dashur asnjëherë të jetë president. Edhe sot, Meta është kandidat për president që vjen i natyrshëm, sepse është situata e tillë që kërkon Metën president”, tha me tej Rama

Sokol Balla: Pse u duk sikur e kërcënuat sot në orën 15 me fjalimin e zotit Ruçi?

Edi Rama: Ka pasur tension sepse Ilir Meta në çdo sekondë mendon si të zgjidhet kjo çështje. Mirëpo ka një kufi, një moment, një ditë që thuhet a u bënë të gjitha? Fjalimi i Gramozit ishte për të thënë se çdo gjë ka një kufi, PS i bëri të gjitha.

