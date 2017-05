Takimi me veteranë - Rama: Meta me talent politik

Kryeministri Edi Rama dhe Presidenti i zgjedhur Ilir Meta kanë shkëmbyer kortezi partiake.

Rama i vlerësoi ish-bashkëkryetarin e Aleancës për Shqipërinë Evropiane, talentin politik.

E konsideroi Presidentin e zgjedhur Meta jo vetëm përfaqësues të veteranëve dhe mazhorancës, edhe të opozitës.

Gjatë një takimi me veteranë në një nga lokalet në Tiranë, Rama tha se opozita nuk e pohon që Meta është president i tyre, por as nuk e mohon.

Rama: Dua t’ia japë fjalën Presidentit të zgjedhuri cili për hir të vërtetës fal talentit politik, ka arritur të jetë sot jo vetëm përfaqësuesi juaj dhe i joni, por edhe përfaqësuesi i palës tjetër, gjë që pala tjetër nuk e pohon, por nuk e mohon. Zt. President jeni të lutur të merrnin fjalën dhe unë jam i detyruar të ulem pranë bashkëkryetarit të ri të Aleancës për Shqipërinë Evropiane, shokut tim Petrit Vasili.

Meta: Duke e falënderuar ish-bashkëkryetarin tim të Aleancës, pasi unë nuk jam më, ai vazhdon të jetë….

Rama deklaroi gjithashtu se kur e majta mori pushtetin në 2013, në listat e atyre që merrnin shpërblim për kontribut në luftë kishte shumë nga ata që kishin lindur në vitin 1944.

Rama: Madhështia e ditës që na ka mbledhur ka një peshë shumë të rëndësishme, por më vjen shumë mirë që sot përtej të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me ceremonialin e nderimit të ditës së dëshmorëve, ne kemi mundur të bëjmë edhe disa gjëra konkrete në lidhje me trajtimin e veteranëve dhe në tërësi me trajtimin e pensionistëve.

Më vjen shumë mirë që të them sot se nëse kur ne e filluam punën për të qeverisur vendin ishin mbi 12 pensionistë që merrnin shpërblim për kontributin gjatë luftës, dhe çuditërisht shumë nga ata që e merrnin këtë shpërblim kishin lindur në vitin 1944 e mbrapa, ne e kemi arritur ta pastrojmë këtë skemë dhe realisht ta çojmë këtë shpërblim aty ku duhet tek ata që e meritojmë dhe kështu kemi mundur ta rrisim.





/Ora News.tv/

