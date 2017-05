Takimi në Fier - Rama: Me të tjerë në prehër, reformat të vështira për tu realizuar

Nga Fieri ku zhvilloi një takim me gratë dhe vajzat socialiste, kryeministri Edi Rama tha se 25 qershori duhet të jetë data e vendimmarjes historike. Për të vijuar reformat shtetformuese u shpreh ai, vota e qytetarëve duhet të jetë për Partinë Socialiste.

25 qershori për Kryeministrin Edi Rama duhet të jetë dita e vendimmarrjes historike. Ai u kërkoi votën qytetarëve të Fierit për të vijuar reformat, por shtoi se me forca të tjera politike në prehër rruga e këtyre reformave do të jetë e vështirë.

Rama: Vetëm duke zgjedhur PS, timoni i reformave ëdhtë në duar të sigurta, nëse pastaj na vini njerëz në prehër që ti japim makinën me lloj-lloj duarsh atëherë rruga është më e vështirë. Ne nuk duam më që kur shohim padrejtësi të ndjehemi të pafuqishëm, se këtë nuk e kemi ne, se atë tjetrën nuk e kemi ne, se këtu nuk është përgjegjësia jonë.

Rama përsëriti se me marrëveshjen zgjedhjet nuk do të kontestohen, dhe se pas përfundimit të tyre Shqipëria do të kërkojë njëzëri hapjen e negociatave me BE.

Rama: I donin ato karrige për të kontrolluar zgjedhjet nga brenda, bujrum, i morën, le të shikojnë nga brenda të vërtetën sesi sillemi ne me administratën, si sillemi ne me zgjedhjet dhe nëse dikush shkel ligjin le të ndëshkohet.

Kryeministri Rama shprehu bindjen se Partia Socilasite është e vetmja forcë politike që mund të bëjë shtet.

