Rama me familjen minoritare greke: Ndjenja gjatë me Tsipras, s'jam i lehtë

Kryeministri Edi Rama ka drekuar me një familje minoritare greke në Dropull, duke deklaruar se do të zgjidhen të gjitha çështjet me Greqinë. Sipas Ramës, pasi të ketë një marrëveshje të plotë do të zhvillohet një takim me kryeministrin grek Tsipras.

Pjesë nga biseda:

Rama: Ne i kemi borxhe ndaj minoritetit duke i lënë në qafë Vangjel Dulen për një kohë të gjatë. Na duhet të japim një shembull ekselent të marrëdhënieve shqiptaro-greke.

Banori: Të pashë në Samitin e NATO-s. Kokë më kokë me Tsipras

Rama: Po ndenjëm gjatë. Unë nuk jam i lehtë, ti e di. Rrugës jemi. Besojmë që do të gjejmë zgjidhje për të gjitha çështjet. Ata kanë të drejtat e tyre të kërkojnë më shumë në disa çështje, por ne kemi të drejtën tonë të kërkojmë në disa çështje.

Do të gjejmë ekuilibër. Do gjejmë zgjidhje të plotë dhe pastaj do të zhvillojmë një takim në Athinë ose në Tiranë. Janë lënë disa gjëra sikur nuk ekzistojnë.

