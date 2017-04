Rama me atlete sportive dhe me kostum në Kuvend

Kryeministri Edi Rama është shfaqur sot në Kuvend me një veshje jo zyrtatre. Ai është filmuar i veshur me një palë atlete sportive të bardha dhe me kostum serioz, teksa konsultohet me kryetarin e grupit parlamentar Gramoz Ruçi dhe deputetin Taulant Balla.

Seanca plenare u mblodh sot për të miratuar dy komisione të vettingut.

Seanca zgjati vetëm 3 minuta, pasi dy komisionet, ai 12 anëtarësh dhe 6 anëtarësh u votuan unanimisht nga mazhoranca.

